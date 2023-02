Tłusty Czwartek w Lidl Polska. W ofercie pączki, faworki i inne słodkości

W Tłusty Czwartek Polacy zjadają ponad 100 mln pączków. Nic dziwnego, że dla niektórych jest to święto ważniejsze od Walentynek. Aby 16 lutego każdy mógł cieszyć się smakiem ulubionych słodkości, „Cukiernia w sercu Lidla” przygotowała specjalną ofertę wypieków. Od poniedziałku 13 lutego do środy 15 lutego okazyjnie, bo aż 28 % taniej, będzie można kupić m.in. puszyste pączki z nadzieniem wieloowocowym i cukrem pudrem[1]! Poszukiwacze wyjątkowych smaków powinni się z kolei skusić na pączki: o smaku deli mascarpone pink, american cheesecake (2,79 zł/ 1 szt.), z powidłami śliwkowymi (2,69 zł/ 1 szt.), nadzieniem różanym i skórką pomarańczy (2,29 zł/ 1 szt.) albo z nadzieniem o smaku adwokatu (2,49 zł/ 1 szt.). W ofercie dostępne będą także pączki premium z nadzieniem wiśniowym i liofilizowanymi wiśniami (3,99 zł/ 1 szt.). W „Cukierni w sercu Lidla” nie zabraknie też donutów: marshmallow, bubble gum, Milka, Kit Kat, Ekipa, Oreo oraz pinky, a także takich z nadzieniem: mango, malinowym oraz karmelowym i posypką. Od poniedziałku 13 lutego do czwartku 16 lutego będzie można je kupić, miksując dowolnie, w wyjątkowej promocji – 4+2 gratis.

Faworki w Lidl Polska

Nie samymi pączkami jednak Tłusty Czwartek stoi – na miłośników słodkości w sklepach Lidl Polska czekają także chrupiące faworki (7,49 zł/ 1 opak.) oraz gniazdka z lukrem (1,99 zł/ 1 szt.). Osoby preferujące dania wegańskie, powinny z kolei spróbować smakowitych, oblanych lukrem pączków wegańskich (2,39 zł/ 1 szt.).

Domowe wypieki od Lidl Polska

Dla miłośników domowych wypieków, którzy wolą spędzić Tłusty Czwartek, piekąc słodkości we własnej kuchni, sieć Lidl Polska przygotowała specjalny przepis na domowe pączki z powidłami, a ponadto – atrakcyjne promocje w sklepach. Od poniedziałku 13 lutego do środy 15 lutego klienci kupią drugie opakowanie cukru pudru lub powideł węgierkowych aż 40 proc. taniej. W ofercie, w supercenach, dostępne będą też m.in.: konfitury z płatków róży (11,49 zł/ 1 opak.), tradycyjne drożdże babuni (1,29 zł/ 1 opak.) oraz 3-litrowy olej rzepakowy Kujawski kosztujący jedynie 9,75 zł za 1 litr (29,25 zł/ 1 opak.).

Więcej przepisów na domowe pączki – w wersji tradycyjnej oraz fit – można szukać na stronie Kuchni Lidla: kuchnialidla.pl/przepisy/tlusty-czwartek.

Oferta z okazji Tłustego Czwartku będzie dostępna w sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska od poniedziałku 13 lutego do czwartku 16 lutego lub do wyczerpania zapasów.