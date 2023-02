Tłusty Czwartek w Lidlu, Netto, Carrefourze i Auchan. Co proponują sieci?

W Tłusty Czwartek Polacy zjadają ponad 100 mln pączków. Nic dziwnego, że dla niektórych jest to święto ważniejsze od Walentynek. Aby 16 lutego każdy mógł cieszyć się smakiem ulubionych słodkości, „Cukiernia w sercu Lidla” przygotowała specjalną ofertę wypieków. Od poniedziałku 13 lutego do środy 15 lutego okazyjnie, bo aż 28 % taniej, będzie można kupić m.in. puszyste pączki z nadzieniem wieloowocowym i cukrem pudrem[1]! Poszukiwacze wyjątkowych smaków powinni się z kolei skusić na pączki: o smaku deli mascarpone pink, american cheesecake (2,79 zł/ 1 szt.), z powidłami śliwkowymi (2,69 zł/ 1 szt.), nadzieniem różanym i skórką pomarańczy (2,29 zł/ 1 szt.) albo z nadzieniem o smaku adwokatu (2,49 zł/ 1 szt.). W ofercie dostępne będą także pączki premium z nadzieniem wiśniowym i liofilizowanymi wiśniami (3,99 zł/ 1 szt.). W „Cukierni w sercu Lidla” nie zabraknie też donutów: marshmallow, bubble gum, Milka, Kit Kat, Ekipa, Oreo oraz pinky, a także takich z nadzieniem: mango, malinowym oraz karmelowym i posypką. Od poniedziałku 13 lutego do czwartku 16 lutego będzie można je kupić, miksując dowolnie, w wyjątkowej promocji – 4+2 gratis.

Faworki w Lidl Polska

Nie samymi pączkami jednak Tłusty Czwartek stoi – na miłośników słodkości w sklepach Lidl Polska czekają także chrupiące faworki (7,49 zł/ 1 opak.) oraz gniazdka z lukrem (1,99 zł/ 1 szt.). Osoby preferujące dania wegańskie, powinny z kolei spróbować smakowitych, oblanych lukrem pączków wegańskich (2,39 zł/ 1 szt.).

Domowe wypieki od Lidl Polska

Dla miłośników domowych wypieków, którzy wolą spędzić Tłusty Czwartek, piekąc słodkości we własnej kuchni, sieć Lidl Polska przygotowała specjalny przepis na domowe pączki z powidłami, a ponadto – atrakcyjne promocje w sklepach. Od poniedziałku 13 lutego do środy 15 lutego klienci kupią drugie opakowanie cukru pudru lub powideł węgierkowych aż 40 proc. taniej. W ofercie, w supercenach, dostępne będą też m.in.: konfitury z płatków róży (11,49 zł/ 1 opak.), tradycyjne drożdże babuni (1,29 zł/ 1 opak.) oraz 3-litrowy olej rzepakowy Kujawski kosztujący jedynie 9,75 zł za 1 litr (29,25 zł/ 1 opak.).

Więcej przepisów na domowe pączki – w wersji tradycyjnej oraz fit – można szukać na stronie Kuchni Lidla: kuchnialidla.pl/przepisy/tlusty-czwartek.

Oferta z okazji Tłustego Czwartku będzie dostępna w sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska od poniedziałku 13 lutego do czwartku 16 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Tłusty Czwartek w Auchan

16 lutego br. klienci Auchan będą mogli wybrać pączki w 25 smakach i 20 rodzajów donatów oraz faworki. Pączki według receptur własnych Auchan są smażone w 26 hipermarketach i dostarczane do pobliskich sklepów sieci. Auchan oferuje również pączki od ogólnopolskich dostawców i rodzinnych lokalnych cukierni.

Poza tradycyjnymi pączkami z marmoladą, z nadzieniem z dzikiej róży, adwokatem, czy w wersji bez nadzienia, w ofercie znajdą się także pączki z toffi, czekoladą, maliną, wiśnią. W wybranych sklepach będzie można kupić pączki z nowymi smakami nadzień, takich jak rabarbar, truskawka, porzeczka, jabłko lub kokos. Dla dzieci, i nie tylko, sieć przygotowała pączki smerfowe i balonowe o smaku gumy balonowej z różową lub niebieską dekoracją. Miłośnicy drobnych przekąsek będą mieli do wyboru mini pączki ze śmietaną, nadzieniem porzeczkowym lub toffi oraz mini pączki na maślance lub pączki serowe. Osoby, które nie lubią nadzienia znajdą tego dnia oponki i pączki wiedeńskie w pudrze lub lukrze oraz pączki bez nadzienia.

W Auchan nie tylko pączki

Gama przysmaków na świętowanie zawiera także donuty, w tym nowości: dwusmakowy donut z nadzieniem sernik mango lub sernik malinowy, donut w ciemnej czekoladzie vege, czy donuty Milka, Daim, Oreo. W ofercie znajdują się także walentynkowe pączki i donuty w kształcie serca oraz nowość – donut serce w wersji vege. W Warszawie, Łodzi i okolicy obu miast będzie można także kupić pączki wegańskie z nadzieniem porzeczkowym od lokalnego dostawcy.

W tym roku z okazji Tłustego Czwartku, w ramach akcji Too Good To Go, każdy, kto korzystając z aplikacji Too Good To Go zamówi w Auchan paczkę Cukiernia-Piekarnia może spodziewać się, że będzie ona zawierała dodatkowe pączki.

Tłusty Czwartek w Netto

Z okazji Tłustego Czwartku tylko w tym dniu za 12 pączków z pudrem

i nadzieniem wieloowocowym klienci Netto zapłacą mniej niż 4,5 zł. W ofercie sieci znajdą się także pączki z lokalnych cukierni w bardzo atrakcyjnych cenach.

16 lutego pączki wieloowocowe z pudrem będą do nabycia za jedyne 0,37 zł za 1 szt. (przy zakupie 12 szt.; cena w zeszłym roku: 0,39 zł za 1 szt. przy zakupie 12 szt.), a pączki z lokalnych cukierni, pochodzące od sprawdzonych i lubianych przez lokalną społeczność dostawców, będą w cenie 1,79 zł za 1 szt.

W ofercie Netto obowiązującej od 13 do 18 lutego amatorzy słodkich wypieków znajdą również:

· donut z cukrem - 1,25 zł. za 1 szt.,

· donut z czerwoną polewą – 1,95 zł za 1 szt.,

· donut z nadzieniem karmelowym – 2,19 zł za 1 szt.,

· muffin E. Wedel – 3,19 zł za 1 szt.,

· croissant z czekoladą – 2,69 zł za 1 szt.,

· rożek z jabłkiem – 2,39 zł za 1 szt.,

· fantazja truskawkowa – 1,79 zł za 1 szt.

Netto ma również specjalną ofertę na składniki do zrobienia pączków, np. smalec w cenie 1,99 za kostkę 200g, marmolada Stovita, o smaku różanym bądź wieloowocowa za 4,29 za 600g, twaróg półtłusty Miletto za 2,69 zł za 200 g czy cukier puder w cenie 2,49 zł za 500g.

Tłusty Czwartek w Netto, fot. mat. pras.

Tłusty Czwartek w Carrefour

W hipermarketach i supermarketach Carrefour znajdziemy wiele rodzajów pączków, w tym klasyczne o różnych smakach oraz premium z wykwintnym nadzieniem. Dla tych, którzy chcą podzielić się słodkościami z rodziną i przyjaciółmi, Carrefour przygotował Super Ofertę, w ramach której mega paczka 12 pączków kosztuje tylko 7,49 zł. Oferta jest dostępna tylko 16 lutego br. Dla osób zwracających uwagę na dietę, Carrefour oferuje specjalne wersje tych przysmaków, w tym mniej tłuste pączki pieczone oraz ich mini wersje. Pączki wegańskie można znaleźć w ofercie Carrefour za 3,89 zł za sztukę.

W ofercie sklepów Carrefour można również znaleźć tradycyjne faworki, gniazdka z lukrową polewą oraz donuty o różnych smakach. Poza tym, w sklepach sieci dostępne są francuskie „pain au chocolat” i croissanty.