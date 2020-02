To Good To Go startuje w Trójmieście

Aplikacja Too Good To Go staruje w Trójmieście. Do współpracy pozyskało ponad 50 lokali, m.in. Klatka B, Wantburger, Leń, Głodny Niedźwiedź, Drukarnia, Morze Kawy, Kofeina Gdynia Coffee House, WypiekAna, WatKamChu, Składak, Bio Piekarnia Ziarno, Marmolada Chleb i Kawa, Mamy Wypieki, Minuta Osiem, Kurhaus, Kawana Palarnia Kawy, Vegan Port, Cafe Antidotum, a także sieci Starbucks, Pizza Hut, North Fish i wiele innych.

Aplikacja Too Good To Go łączy użytkowników z piekarniami, cukierniami, sklepami czy hotelami, gdzie na koniec dnia zostaje niesprzedane jedzenie. Aplikacja w Polsce działa od 7 miesięcy i uratowano dzięki niej ponad 65 000 posiłków.

W aplikacji klient kupuje "paczkę-niespodziankę" - czyli to, co danego dnia serwowały lokalne współpracujące z Too Good To Go, a nie zostanie sprzedane. Takie posiłki można kupić w aplikacji za około 1/3 podstawowej ceny. Klienci mogą też skontaktować się z wybranym lokalem przed złożeniem zamówienia, jeśli chcą dostać dodatkowe informacje (np. o alergenach, opcjach bezmięsnych). Zamawiający po zatwierdzeniu zamówienia musi jednak sam je odebrać, tego samego lub kolejnego dnia (w zależności od lokalu). Model biznesowy aplikacji opiera się na prowizjach od sprzedanych paczek. Aplikacja jest darmowa zarówno dla kupujących, jak i sprzedających w niej jedzenie. Lokale nie są takie dodatkowo zobowiązywane umowami partnerstwa z firmą.