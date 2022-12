To już pewne. W tym kraju Makro nie przetrwa

Metro znalazło nabywców, Makro - nie

Przeniesienie belgijskich aktywów Metro do nowych właścicieli Sligro i Van Zon nastąpi 3 stycznia, ale nie byli oni zainteresowani Makro. Kierownictwo poinformowało teraz związki, że sieć cash&na stałe zamknie swoje podwoje pod koniec tego roku. Trwająca obecnie duża wyprzedaż z rabatami do 70% na produkty nieżywnościowe zakończy się 30 grudnia. W sobotę 31 grudnia sklepy nie będą otwarte: wtedy pracownicy wezmą udział w dniu ustawowo wolnym od pracy przeniesionym z 1 stycznia (ponieważ jest to niedziela). Po tej dacie pracownicy nie będą już musieli pracować dla sprzedawcy.

Co dalej z Makro?

Wciąż nie wiadomo, co stanie się z Makro w przyszłym roku. Sieć korzysta z ochrony przed wierzycielami do 14 stycznia, a zarząd twierdzi, że chce wykorzystać ten czas na przyjrzenie się wszystkim opcjom. Jednak teraz, gdy nie znaleziono kupca, nie ma ich zbyt wiele: będzie to albo upadłość, albo likwidacja.