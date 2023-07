To największa akwizycja Carrefoura od 20 lat. W tym kraju będą "nie do ruszenia"?

Sieci Cora i Match wygenerowały w 2022 r. sprzedaż netto w wysokości 5,2 mld euro i EBITDA w wysokości 189 mln euro.

Pozycja sieci Carrefour we Francji ugruntowana

- Przejęte sklepy wykazują bardzo silną komplementarność geograficzną z Grupą Carrefour, ze szczególnie dużym udziałem w rynku we wschodniej i północnej Francji, gdzie Carrefour jest obecny w niewielkim stopniu. Transakcja obejmuje nabycie nieruchomości 55 hipermarketów i 77 supermarketów - podała Grupa.

Transakcja ma zostać sfinalizowana latem 2024 r. Nabyte aktywa wyceniono na 1,05 mld euro.

Hipermarkety, supermarkety a nawet galerie handlowe. Carrefour bierze wszystko...

Równolegle Carmila, w której Carrefour ma 36% udziałów, osiągnęła porozumienie z grupą Louis Delhaize w sprawie nabycia 93% udziałów w Galimmo, które jest właścicielem 52 galerii handlowych przylegających do sklepów Cora.

Carrefour i Louis Delhaize to wieloletni partnerzy

Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny skomentował: "Wraz z przejęciem szyldów Cora i Match, Carrefour ogłasza pierwszą dużą akwizycję we Francji od ponad dwudziestu lat i umacnia swoją wiodącą pozycję w sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych na rynku krajowym. Ta transakcja pozwoli nam kontynuować przygodę rozpoczętą we Francji przez rodzinę Bouriez i grupę Louis Delhaize, z którą naszą grupę łączy wspólna kultura, historia i wartości. (...) Transakcja ta pokazuje również naszą zdolność do realizacji naszej strategii rozwoju zewnętrznego."

Grupy Carrefour i Louis Delhaize to wieloletni partnerzy - łączy ich silna więź historyczna i kulturowa. Pierwszy sklep Cora, otwarty w Garges-lès-Gonesses w 1966 roku, wcześniej był jednym z pierwszych franczyzowych placówek Carrefour. Niedawno Carrefour i Cora połączyły siły w zakupach. Wreszcie, 27 kwietnia Carrefour ogłosił, że przejmuje działalność Cory w Rumunii.

Przejęcie Cora i Match potwierdza wiodącą pozycję sieci Carrefour na rynku francuskim. Ta transakcja oznacza synergię, której roczną wartość oszacowano na 110 mln euro EBITDA (3 lata po faktycznym zakończeniu transakcji).

Według danych firmy Kantar dzieki przejęciu sieci Cora i Match Carrefour zwiększy udziały we francuskim rynku detalicznym do 22,5 proc.