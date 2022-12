To nie pierwszy przypadek w historii. H&M odpowiada na zarzuty Justina Biebera

W poniedziałek 19 grudnia, Justin Bieber opublikował na swoim instagramowym story komunikat, w którym napisał, że nie wyraził zgody na wykorzystanie jego wizerunku w kolekcji ubrań marki H&M. Ponadto gwiazdor muzyki pop i R&B określił koszulki, swetry, torby u akcesoria telefoniczne marki jako "śmieci", apelując do swoich fanów, aby ich nie kupowali. Przypomnijmy, że Justin Bieber ma dość szerokie pole oddziaływania, na całym świecie obserwuje go ponad 270 mln użytkowników.

Reagując na swój kryzys wizerunkowy, firma H&M wydała oświadczenie, że usuwa ze swojej oferty sporny asortyment. Jednocześnie brand oświadczył, że nie robi tego z powodu ewentualnych konsekwencji prawnych, ponieważ jak wciąż podkreśla, działają w granicach prawa. Powodem jest szacunek dla artysty, który nie chce być kojarzony z marką H&M.

- Podobnie jak w przypadku wszystkich innych licencjonowanych produktów partnerstw, przedsiębiorstwo H&M przestrzegało odpowiednich procedur ich zatwierdzenia - stwierdził rzecznik prasowy H&M, cytowany przez serwis BBC News.

The Weekend oskarżył H&M o rasizm

To nie jest odosobniony przypadek, w którym artysta sprzeciwia się użyciu swojego wizerunku w tworzeniu kolekcji. W 2018 roku zespół The Weekend również zaprotestował przeciwko marce H&M. Początkowo kapela podpisała umowę z sieciówką, która miała wystartować z nową kolekcją, która zawierałaby podobizny artystów. Niestety firma wyłożyła się swoją reklamą z czarnoskórym chłopcem ubranym w bluzę, na której widniał napis: "Coolest Monkey in the Jungle" (Najfajniejsza małpa w dżungli). Zespół The Weekend uznał ją za rasistowską i zerwał umowę o współpracy.