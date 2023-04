Tomasz Lis oskarżony o promowanie alkoholu na łamach tygodnika Newsweek

Oskarżenie Tomasza Lisa wynika z reklamowania napojów alkoholowych w przekroju tygodnika "Newsweek". Prokuratura ma zastrzeżenia do publikowania takiej reklamy, która zawierała znak graficzny producenta, nazwę marki, ceny produktów oraz odnośniki do stron internetowych, za pośrednictwem których można było kupić alkohol. Lis nie przyznał się do winy, a jego adwokatka uważa, że zarzuty są bezzasadne. Tomasz Lis nie jest już redaktorem naczelnym "Newsweeka" i zakończył współpracę z wydawnictwem Ringier Axel Springer Polska w 2022 roku.