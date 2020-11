Tomasz Syller, Wasz Sklep SPAR: Ruszamy z projektem coolomatów

Tomasz Syller, członek zarządu Wasz Sklep SPAR Sp. z o.o. Fot. PTWP

Zdaniem przedstawicieli spółki Wasz Sklep SPAR, pandemia spowoduje trwałe zmiany niektórych nawyków zakupowych, np. przyzwyczajenia do miejsca robienia zakupów. - Konsumenci zdecydowanie częściej robią zakupy bliżej miejsca zamieszkania, w mniejszych sklepach. To wpływa także na naszą strategię – nie będziemy rozważali otwierania formatów o powierzchni większej niż 1000 mkw. sprzedaży - mówił Tomasz Syller, członek zarządu Wasz Sklep SPAR Sp. z o.o. podczas Internetowego FRSiH.

- Konsumenci wyraźnie pokazują, że wolą dokonywać zakupów w mniejszych lokalizacjach. 1000 mkw. sprzedaży w dystrybucji artykułów spożywczych to wystarczająca powierzchnia by zaoferować najszerszą ofertę i zaspokoić gusta i potrzeby najbardziej wymagającego klienta – mówił Tomasz Syller podczas panelu „Higiena i cena, czyli czy Polacy rzeczywiście kupują inaczej?”.

Jego zdaniem, zmieni się podejście do galerii handlowych, które będą traciły na znaczeniu. - Niestety konsument raczej będzie odwracał się od galerii, będzie coraz bardziej cenił sobie komfort robienia zakupów bliżej domu. Dlatego przyglądamy się lokalizacjom w centrach handlowych i wiemy, że będziemy musieli znaleźć formułę prowadzenia obiektów zlokalizowanych w centrach handlowych. Mamy nadzieję, że właściciele centrów podejdą do tego wyrozumiale i bardzo aktywnie włączą się w utrzymanie zainteresowania klienta dużymi obiektami handlowymi – dodał.

Przedstawiciel spółki Wasz Sklep SPAR przypomniał, że przejmując aktywa po sieci Piotr i Paweł, firma przejęła także doświadczenia tej sieci w zakresie e-commerce. - To była działalność, która osiągnęła wysoki stopień rozwoju, już kilka lat temu była to działalność nie generująca strat. My mamy doświadczenie w tym zakresie i tym się różnimy od naszych konkurentów w kanale spożywczym. Rozwijamy tą sprzedaż i dołożyliśmy dodatkowe usługi, które wydają się być oczekiwane przez konsumenta – mówił Tomasz Syller.

Wśród nowych usług wymienił click&collect. - Dziś dajemy konsumentom wybór – można przyjść do sklepu Spar, dokonać zakupów w punkcie sprzedaży, jak również złożyć zamówienie przez internet i wybrać sposób dostawy pod drzwi lub poprzez click&collect. Chcemy iść dalej i wzbogacamy ofertę by uczynić ja jeszcze bardziej elastyczną. Ruszamy z projektem coolomatów, konsument będzie mógł odebrać towar w dogodnym dla siebie momencie i będzie miał komfort, że towar jest przechowywany we właściwych warunkach. W ten sposób pokazujemy konsumentowi, że nie musi się obawiać o jakość produktów świeżych, a wydaje się, że jest to dziś jedną z głównych barier w rozwoju e-commerce żywności – dodał Tomasz Syller.

