Tomra na FRSiH: Konsument chce by było bardziej ekologicznie ale nie chce za to płacić

Świadomość dotycząca zmian klimatu, czy rozwiązania związane z obiegiem zamkniętym to megatrend, w którym wszyscy już uczestniczymy, czy to na poziomie producentów, czy konsumentów. W ubiegłym roku poprosiliśmy Kantar o zbadanie postrzegania konsumentów kwestii opakowań. 85 proc. mówiło, że należy przemyśleć w jaki sposób produkt jest opakowany. 96 proc. Polaków odpowiedziało, że jest za dużo opakowań, a 94 proc., że recykling jest coraz ważniejszy – mówiła Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Środkowej i Północnej, TOMRA .

Odpowiedzialność biznesu

Zdaniem wiceprezes TOMRA, konsument oczekuje, że przedsiębiorstwa wezmą większą odpowiedzialność w kwestiach środowiskowych czy zrównoważonego rozwoju.

- To my mamy im dostarczyć odpowiednie rozwiązania, dotyczące np. ROP, czy systemu kaucyjnego. Dla nas nie jest to trudne, w tym znaczeniu, że wiemy jak to działa, bo już funkcjonuje na innych rynkach. Co innego recykling - tu jest jeszcze dużo do zrobienia. Konsument chciałby mieć mniej opakowań, ale inaczej wygląda to z punktu widzenia producenta, który musi zapewnić bezpieczeństwo i odpowiedni standard, jakość – mówiła Anna Sapota.

Konsumenci nie chcą płacić

Ekspertka zwróciła uwagę na sprzeczność postaw konsumentów.

- Mimo, że chcemy by było bardziej klimatycznie i ekologicznie, to ponad połowa respondentów powiedziała że nie chce za to więcej płacić – powiedziała.

Zastrzegła, że system kaucyjny w założeniu ma być bezkosztowy dla konsumentów. - Konsument płaci kaucję kupując produkt i odzyskuje opłatę z powrotem, oddając opakowanie. Teoretycznie powinno to być neutralne finansowo. To kwestia edukacji, aby konsument widział, jak system będzie działał. Np., że wszystkie produkty są objęte systemem – podkreśliła wiceprezes TOMRA.

Zastrzegła, ze istnieje rozbieżność pomiędzy treścią dyrektyw unijnych, a ich wdrażaniem. - Trzeba rozróżnić dwie rzeczy, to co zawarto w dyrektywach unijnych i to co pojawia się na etapie implementacji. Dyrektywy mówią wyraźnie, by nie obciążać kilkakrotną opłatą za to samo opakowanie, natomiast na etapie wdrożenia pojawiają się błędy, np. dlatego, że systemy się nie widzą – wyjaśniła.