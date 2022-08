Too Good To Go i THERMOMIX nagradzają fanów idei zero waste

Czy wiesz, że w polskich domach marnowane jest aż 60% żywności?

W rezultacie, w przeciągu całego roku, Polacy wyrzucają do kosza blisko 4,8 miliona ton jedzenia. Marka Thermomix® i Too Good To Go w ramach idei zero waste, postanowiły zorganizować specjalny konkurs, w którym łączą kreatywne gotowanie z tematyką niemarnowania.

Jeżeli chcesz wygrać nagrodę w postaci urządzenia Thermomix® TM6 oraz gadżety od Vorwerk Polska i vouchery Too Good To Go, weź udział w konkursie i wykonaj zadanie. Wystarczy wejść na Instagram, polubić profile @toogoodtogo oraz @thermomixpl, następnie podzielić się przepisem, w którym wykorzystane są resztki jedzenia.