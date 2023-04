Too Good To Go na EEC 2023: Wyrzucanie żywności jest sprzeczne z wartościami handlu

Too Good To Go zaproponowało biznesowi rozwiązanie, które daje możliwość zrobienia czegoś dobrego, ale również ma sens handlowy.

- Przedsiębiorstwa, które dołączają się do naszej platformy, nie tylko nie wyrzucają żywności, ale są jednocześnie w stanie zatrzymać poziomy produkcji. W okresie popandemicznym zauważyliśmy, że firmy mają trudności z oszacowaniem zapotrzebowania na produkty. Dzięki partnerstwu z Too Good To Go mają wentyl bezpieczeństwa dla nadwyżek towarów i gwarancję, że żywność się nie zmarnuje. Konsumenci natomiast mają często okazję spróbować nowych smaków i nabyć jedzenie w atrakcyjnych cenach. To potrójna wygrana i satysfakcja także dla naszego biznesu - mówił Jamie Crummie.