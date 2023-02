Too Good To Go: W czasie wysokiej inflacji Polacy nie chcą marnować żywności

Poprzedni rok przyniósł 42% wzrost liczby partnerów, którzy rozpoczęli sprzedaż nadwyżek jedzenia.

W 2022 roku aplikacja odnotowała wzrost liczby użytkowników o 62% w porównaniu z rokiem 2021 r.

Too Good To Go obserwuje zmiany w zachowaniach użytkowników i biznesów gastronomicznych napędzane inflacją. Korzystając z aplikacji wspólnie uratowali o 75% więcej jedzenia we wspomnianym okresie.

5,7 mln uratowanych posiłków z Too Good To Go

Od pojawienia się aplikacji Too Good To Go w Polsce w 2019 roku jej użytkownicy uratowali ponad 5,7 mln posiłków, czyli tzw. paczek niespodzianek. Wpływ na ten wynik ma między innymi rosnąca świadomość Polaków na temat negatywnych skutków, jakie przynosi środowisku zjawisko marnowania żywności. Nie bez znaczenia jest także wysoka inflacja, pociągająca za sobą gwałtowny wzrost kosztów.

Średnia inflacja podstawowych produktów spożywczych za 2022 rok w Polsce wyniosła 22,3%. W wielu przypadkach miało to wpływ na uszczuplenie oszczędności przeciętnego gospodarstwa domowego.

Oszczędności z Too Good To Go

Konsumenci zaczęli szukać oszczędności i znaleźli je właśnie w Too Good To Go. W ubiegłym roku aplikacja odnotowała o 62% więcej użytkowników niż w roku 2021. Ci korzystają z Too Good To Go, aby uzyskać dostęp do przystępnej cenowo żywności nie tylko z restauracji, kawiarni czy cukierni ale także z piekarni czy sklepów wielkopowierzchniowych. Przykładowo, kupując w tygodniu jedną paczkę niespodziankę z warzywami za 9,99 zł zamiast 29,99 zł, w skali roku można zaoszczędzić 1040 zł.

Wyższe koszty, od energii po przechowywanie i transport, zmuszają również biznesy do szukania oszczędności poprzez lepsze zarządzanie stratami. W 2022 roku do Too Good To Go dołączyło o 42% więcej punktów gastronomicznych niż w 2021 roku. Obecnie w Polsce swoje nadwyżki żywności udostępnia ponad 4700 lokali - w tym dobrze znane sieci, jak Carrefour, Auchan, Starbucks, Costa Coffee, Green Caffe Nero, Pizza Hut, North Fish, sieci hoteli Arche, Accor i Radisson Blu, a także producenci, m.in. Danone.