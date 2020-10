Too Good To Go wkracza na rynek piekarniczy

Do walki z marnowaniem jedzenia dołączyła sieć piekarni Gorąco Polecam z markami Gorąco Polecam Nowakowski i Gorąco Polecam Piekarnia oraz producent mrożonych wyrobów piekarniczych – Aryzta.

Po pilocie z siecią Carrefour, kolejne 12 sklepów na terenie Warszawy i Krakowa przyłącza się do Pogromców Marnowania Jedzenia. W kolejnym kroku włączone zostały wszystkie sklepy w Polsce.



Niedługo w ich ślady pójdzie marka BAKERY. Są to pierwsi duzi gracze segmentu piekarni współpracujący z Too Good To Go.



W Polsce rocznie na wysypisku ląduje 9 mln ton jedzenia, co z wynikiem 247 kg na osobę, plasuje nas na 5. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej (Banki Żywności, 2019).