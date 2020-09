Too Good To Go z akcją edukacyjną dotyczącą marnowania żywności

fot. mat. pras.

Too Good To Go wraz z partnerami, takimi jak Makro, AmRest czy North Fish, rusza z edukacyjną kampanią przeciwdziałającą marnowaniu jedzenia i zmianom klimatycznym.

Aż 1/3 całej wyprodukowanej na świecie żywności nigdy nie trafia na nasze stoły. W każdej sekundzie w koszu ląduje 51 ton jedzenia, które można by było zjeść ze smakiem. Razem z nim 1/3 zasobów zużytych w produkcji tego jedzenia, jak np. wody, (której już teraz brakuje w wielu krajach, w tym w Polsce), nawozów, ludzkiej pracy czy szkodliwych gazów powstałych w wyniku produkcji, przechowywania, transportu czy przygotowania jedzenia w restauracjach.

Ze względu na skalę problemu i pilność zmian, ONZ ustanowiła nowe „święto” - Międzynarodowy Dzień Walki z Marnowaniem Jedzenia (29 września). Z tej okazji rusza edukacyjna kampania „1/3 jedzenia się marnuje. Uratuj ją!”, przeciwdziałająca marnowaniu jedzenia i zwiększająca świadomość konsekwencji tego problemu dla społeczeństwa i klimatu. Kampanię wspierają również partnerzy Too Good To Go - Bank Żywności, Starbucks, Pizza Hut, North Fish, bp, MAKRO oraz Natura Cold Press i wielu, wielu innych właścicieli biznesów spożywczych, którzy na swoich kanałach będą informować o negatywnych skutkach marnowania 1/3 jedzenia.