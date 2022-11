TOP 10 dniówek, które dadzą dorobić najwięcej. Kasjer w rankingu

- Bardzo wysoka październikowa inflacja, najwyższe od lat stopy procentowe, sezon zimowy związany z ogrzewaniem, a do tego zbliżające się święta. To wszystko sprawia, że portfel Polaków jest coraz chudszy i już nie mówimy o oszczędzaniu, bo wiele osób nie ma z czego odkładać, lecz o potrzebie dodatkowej gotówki na bieżące wydatki. Chęć dorabiania wśród Polaków od zawsze była wysoka, obecnie jest jeszcze wyższa. W ostatnim badaniu LiveCareer.pl 60% badanych przyznało, że pensja nie wystarcza im na życie lub ledwo wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Nowym źródłem dochodu może być tzw. praca na godziny – mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow, agencji pracy natychmiastowej oferującej pracę na „dniówki”.

Ranking „TOP 10 dniówek” otwiera pracownik biurowy. Za osiem przepracowanych godzin na rękę dostaniemy średnio 238 zł. Drugie miejsce zajęła posada magazyniera, gdzie zarobić można 237 zł netto. Powyżej 25 zł za godzinę pracy dostaną osoby, które dorobią jako pracownik produkcji i pracownik techniczny. Tutaj dniówki wynoszą odpowiednio 203 zł oraz 201 zł na rękę. Na piątym i szóstym miejscu są stanowiska ze stawką godzinową powyżej 24 zł, czyli opiekun klienta oraz pracownik gastronomii. Odpowiednio dniówki wynoszą 194 zł i 192 zł netto. Pracownicy sklepów, m.in. odzieżowych, oraz pracownik do prac fizycznych godzinową stawkę mają powyżej 23 zł na rękę. Za dzień pracy otrzymują więc 190 zł oraz 184 zł netto. Na przedostatnim miejscu uplasował się monter urządzeń elektronicznych. W ten sposób można zarobić 168 zł netto. A ranking zamyka kasjer, którego dniówka wynosi 166 zł.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy najwięcej ofert pracy natychmiastowej dotyczyło pracownika sklepu. Chętnie mogli wybierać w wielu branżach od elektronicznej po drogeryjną. Ogromny popyt był również na stanowisko magazyniera. Oferty na dniówki pojawiały się w dużych ilościach dla osób poszukujących zatrudnienia jako pracownik produkcji lub pracownik gastronomii.

W okresie okołoświątecznym można liczyć na większą liczbę ofert na stanowisko opiekuna klienta, pracownika fizycznego czy gastronomii oraz magazyniera.

- Zaczyna się najgorętszy okres wielu ofert pracy dorywczej, zatem to będzie najlepsza okazja, żeby podreperować budżet na bieżące lub dodatkowe wydatki. Już od listopada w aplikacji Tikrow wybór dniówek rośnie, ponieważ zbliżamy się do takich okazji jak Black Friday, Święta Bożego Narodzenia czy noworoczne obniżki cenowe. Pracodawcy, w szczególności firmy handlowe, produkcyjne, magazynowe i kurierskie działające na rynku FMCG i e-commerce, będą potrzebować dodatkowych rąk do pracy na pojedyncze, krótkoterminowe zlecenia. I nierzadko płacić więcej niż w ciągu roku – mówi Krzysztof Trębski.