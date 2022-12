TOP 10 świątecznych prezentów last minute

Jak pokazują najnowsze badania Gonet.tv, 34% z nas jeszcze nie zakupiła prezentów, zatem zajmie się tym tematem na ostatnią chwilę.

To, co w tym roku się liczy dla rodaków, to przede wszystkim praktyczne i w miarę niedrogie upominki.

Gonet.tv przeprowadził badania, z których wynika że w tym roku wydamy na ich organizację średnio 1311 zł, a na same prezenty zamierzamy przeznaczyć 462 zł. Prezentu pod choinka spodziewa się tylko 56% respondentów, choć w dalszym ciągu ponad 1/3 z nas jeszcze nie dokonało zakupu świątecznych podarków.

Gonet zapytał Polaków, jakie prezenty zamierzają sprawić swoim najbliższym w ostatniej chwili. Poniżej lista topowej dziesiątki:

TOP 10 PREZENTÓW ŚWIĄTECZNYCH NA OSTATNIĄ CHWILĘ

1. Pieniądze 24,1%

2. Bony na zakupy 17,9%

3. Elektronika, cyfrowe gry i muzyka, dostęp do platform TV i streamingowych 16,7%

4. Kosmetyki i perfumy 15,3%

5. Biżuteria 8,9%

6. Odzież 6,1%

7. Obuwie 2,9%

8. Książki 1,6%

9. Praktyczne gadżety 1,5%

10. Wypoczynkowy wyjazd weekendowy lub krótki urlop 1,3%

Na pierwszym miejscu w rankingu TOP 10 prezentów świątecznych na ostatnią chwilę uplasowała się, jakże praktyczna gotówka, którą wybrał blisko co czwarty respondent. Drugie miejsce (17,9%) zajęły również użyteczne bony na zakupy lub inaczej określane jako bony podarunkowe. O otrzymaniu elektroniki, cyfrowych gier i muzyki, dostępu do platform TV i streamingowych marzy co piąty z nas. Ta kategoria z wynikiem 16,7% wskazań, zajęła trzecie miejsce na podium tegorocznego rankingu. Na czwartym miejscu (15,3%) znalazły się kosmetyki i perfumy, a pierwszą piątkę najpopularniejszych prezentów zamyka biżuteria, którą wybrało 8,9% badanych.