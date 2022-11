TOP 5 trendów w komunikacji reklamowej

Rynek reklamy w Europie Środkowo-Wschodniej przekroczył już poziom sprzed pandemii, osiągając wartość 9,5 mld euro w 2021 r. Reklamodawcy zwiększali inwestycje w reklamę online, w związku z dynamicznym rozwojem e-commerce.

Za polską część raportu odpowiadał dom mediowy MEDIA PEOPLE, który w swojej części oprócz polskich trendów konsumenckich, zamieścił materiał o szansach TIK TOKA w Polsce.

weCAN, sieć niezależnych agencji reklamowych i domów mediowych z Europy Środkowo-Wschodniej, opublikowała swój ósmy doroczny raport pod nazwą CANnual Report. Raport zawiera szczegółową analizę rynków reklamowych w 14 krajach Europy Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem skutków pandemii Covid-19.

TOP 5 mikro trendów konsumenckich w polskiej komunikacji w raporcie CANual 2021

Autorzy polskiej części raportu w swojej publikacji uwzględnili najważniejsze trendy konsumenckie.

1. KONCENTRACJA NA KLIENCIE I BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI

To bardzo popularny trend w komunikacji z wieloma grupami docelowymi. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w przypadku budowania społeczności z pokoleniem Z oraz bardzo konkretnych grup zgromadzonych wokół problemu lub potrzeb, np. opiekunowie osób starszych, niepełnosprawnych czy będących na diecie.

2. KWESTIE KLIMATYCZNE

Coraz więcej firm porusza kwestie klimatyczne w komunikacji. Działają jednak w obszarach, na które mają wpływ i są liderami, m.in. moda cyrkulacyjna, ochrona wody, ochrona zagrożonych gatunków itp. Niestety nadal w Polsce prowadzone są liczne kampanie greenwashingowe.

3. RENESANS MODELU ABONAMENTOWEGO

W czasie pandemii bezpłatne treści zalały polski internet. Może właśnie dzięki temu zdaliśmy sobie sprawę z wartości dobrej i wyselekcjonowanej jakości treści. Jesteśmy wreszcie gotowi za nie płacić. W modele abonamentowe wyszły w nowe kategorie konsumenckie. Robimy zakupy do domu, kupujemy soczewki kontaktowe (Vision Express), maszynki do golenia (Estrid), karmę dla psów (Piesotto) czy środki do higieny intymnej oraz podpaski sanitarne (Your Kaya). Dla własnego komfortu cyklicznie subskrybujemy wszystko, czego potrzebujemy, tak aby naszym jedyną troską był odbiór paczki co miesiąc.

4. RODZINA TO UCZUCIA, A NIE POTOMSTWO PO ŚLUBIE

Polacy przez wiele lat mieli przekonanie, że pojęcie „rodziny” definiuje małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz ich dzieci. Najnowsze badania (przedstawione przez Ringier Axel Springer) pokazują, że pojęcie „rodziny” definiuje uczucie między ludżmi. Może być to rodzina patchworkowa, związek osób tej samej płci, a nawet (dla 11% Polaków) osoba, która nie jest w związku z innym człowiekiem, ale posiada i kocha zwierzęta.

5. WIEJSKIE DOMY I HOTELE - FLOWER POWER, NATUROTERAPIA

Pandemia zmieniła nasze oczekiwania wobec życia i pracy oraz sposób, w jaki chcemy spędzać czas w swoim życiu. Polacy z dużych miast (pracujący w biurach) często wracali w rodzinne strony, do rodziców lub dziadków na wsi lub decydowali się na wynajem lub zakup domu. Polacy uświadomili sobie potrzebę codziennego kontaktu z naturą. Znaczący jest wzrost sprzedaży wyposażenia wnętrz oraz roślin.

TIK TOK w Polsce rośnie i ma się coraz lepiej

Media People w raporcie zwróciło też uwagę na dynamicznie rosnące znaczenie TIK TOKA w Polsce.

- Europa Środkowa, w tym Polska, to najszybciej rozwijający się rynek TikToka. Chiński gigant jest obecny na polskim rynku od ponad dwóch lat i od tego czasu ciągle rośnie. Coraz więcej marketerów uwzględnia tę platformę w swoich kampaniach reklamowych, aby dotrzeć do młodszych odbiorców, monitorować zaangażowanie użytkowników i wpływać na decyzje zakupowe. TikTok, z 13 mln realnych użytkowników (według Gemiusa), jest obecnie trzecią najpopularniejszą platformą społecznościową w Polsce, po Facebooku i Instagramie. Co ciekawe, w niektórych grupach celowych Tik Tok zaczyna pełnić rolę wyszukiwarki treści, porad a to realne przyszłe zagrożenie dla Googla czy YouTube - mówi Weronika Szwarc-Bronikowska, wiceprezeska MEDIA PEOPLE, współautorka CANual Report 2022.