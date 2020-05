Top Market stawia na lokalnych dostawców mięs

Dziewięć placówek Polskiej Grupy Supermarketów w województwach łódzkim i mazowieckim, rozpoczęło projekt zaopatrzenia sklepów Top Market w produkty mięsne, pochodzące z lokalnych masarni. To kolejna faza programu KUPUJEMY LOKALNIE - strategii Grupy PGS skierowanej ku produktom regionalnym.

Zapewnienie świeżego, wysokiej jakości mięsa w możliwie najkrótszym czasie – to cel programu realizowanego przez 9 sklepów zrzeszonych w Polskiej Grupie Supermarketów, prowadzonych przez Grzegorza i Elżbietę Głowackich oraz firmę rodzinną Max Bax.



Program zakłada dostarczenie mięsa w ciągu maksymalnie 3 dni, natomiast wędlin nie dłużej niż w ciągu 6 dni od momentu rozbioru. Jest to możliwe, dzięki porannemu odbiorowi mięsa bezpośrednio od dostawcy w Bieżuniu, które następnie jest dostarczane bezpośrednio do sklepów uczestniczących w programie.



Mięso i wędliny nie są foliowane, nie zawierają utrwalaczy oraz zbędnych środków konserwujących. Świeże mięso trafia do sklepowych chłodni pozwalających przechowywać je w temperaturze 2-3 stopni do chwili sprzedaży. Efekty programu zadecydują rozszerzeniu modelu o kolejne placówki PGS.



Program jest analizowany przez zarząd oraz dział handlowy Polskiej Grupy Supermarketów. Trudności z jego szeroką adaptacją mogą wynikać z wyjątkowo ścisłego reżimu sanitarnego w procesie produkcji, transportu oraz sprzedaży. Grupa dostrzega jednak tendencje rynkowe.

- Model zaproponowany przez naszych udziałowców wydaje się być odpowiedzią na bieżące potrzeby klientów głównie z dużych i średnich miast. Wstępne analizy modelu „maksymalnie świeżego mięsa” pokazują jednak, że również w mniejszych miejscowościach konsumenci są coraz bardziej świadomi, oczekując dostępności mięs klasy premium – komentuje Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów.