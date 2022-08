Top Secret z wnioskiem o upadłość

Redan i Top Secret są współkredytobiorcami w umowie kredytu w rachunku bieżącym i linii akredytyw numer 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 zawartej HSBC Continental Europe. Na dzień 31 lipca 2022 r. Top Secret korzystał w ramach tej umowy z kredytu w łącznej kwocie 7,5 mln zł. W przypadku niedokonania spłaty kredytu przypadającego na Top Secret, Redan byłby zobowiązany do dokonania tej spłaty na rzecz banku. Redan ma utworzoną rezerwę na pokrycie tego ryzyka w wysokości 3 mln zł.

Redan informuje, że na dzień 31 lipca 2022 r. posiada należności od Top Secret w łącznej kwocie 25,1 mln zł, na które były utworzone odpisy aktualizujące w łącznej wysokości 15 mln zł, z tego kwota 25,1 mln zł jest objęta układem w Top Secret.

Redan, Top Secret Fashion Story oraz Sonasino są stronami umowy

współpracy z dnia 27 sierpnia 2020 r. Na jej podstawie:

Sonasino kupuje towary, głównie pod marką „Top Secret” od dostawców i sprzedaje je Redan,

Redan przechowuje towary w magazynie oraz dostarcza do sklepów „Top Secret” – towary w sklepach stanowią własność Redan – a następnie sprzedaje je TSFS w momencie, gdy TSFS sprzedaje je klientom detalicznym. W związku z powyższym TS nie uczestniczy w procesie obiegu

towarów, a tym samym sam fakt złożenia wniosku o upadłość tej spółki – w opinii zarządu Redan - nie stanowi zagrożenia dla działania sieci sklepów „Top Secret” – prowadzonej przez TSFS, ani towarów stanowiących własność Redan.

Redan, TS oraz TSFS oraz Sonasino są stronami umowy licencyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 r. Na podstawie tej umowy TSFS, Redan oraz Sonasino są zobowiązane do zapłaty opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych, do których prawa stanowią własność TS, w tym przede wszystkim znaku „Top Secret”. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

TS nie wpływa na ważność umowy licencyjnej i każda ze spółek (TSFS, Redan i Sonasino) ma nadal prawo do korzystania z licencji na dotychczasowych zasadach. Umowa ta jest ważna do 27 sierpnia 2027 r.