Topnieje liczba sklepów Carrefour w Polsce

Sprzedaż całej grupy to ponad 22 mld euro (wzrost LfL o 12,3 proc.). A jak wyglądają wyniki sprzedażowe w innych krajach?

Jak Carrefour zarabia w Europie?

Sprzedaż we Francji w pierwszym kwartale wyniosła 10,216 mld euro (wzrost LfL o 7,1 proc.). Sprzedaż w Hiszpanii wyniosła 2,711 mld euro (wzrost LfL o 9,3 proc.), we Włoszech wyniosła 1,048 mld euro (wzrost LfL o 5,6 proc.), w Belgii sprzedaż to 1,087 mld euro (wzrost LfL o 9,9 proc.) a w Rumunii sprzedaż wyniosła 638 mln euro (wzrost LfL o 12,5 proc.)

Sprzedaż sieci Carrefour

Coraz mniej sklepów Carrefour w Polsce

A jak wygląda liczba sklepów pod szyldem Carrefour w Polsce? Na koniec pierwszego kwartału było ich 913 (94 hipermarkety, 157 supermarketów, 655 convenience, 7 miękkich dyskontów). Ile ich było na koniec 2022 roku? Liczba sklepów sieci w Polsce to wtedy 928. Sieci ubyło zatem 15 placówek.

Liczba sklepów Carrefour

Liczba sklepów Carrefour

Liczba sklepów Carrefour

Znika z rynku jedna z sieci

Przypomnijmy jednak, że ponad 20 sklepów z szyldem Galerie Alkoholi, które prowadzi sieć Carrefour Polska, zostanie zamkniętych. Zwolnienia grupowe mogą objąć ok. 160 pracowników. Z naszych informacji wynika też, że zniknie klika placówek z szyldem Carrefour Market - około 6.