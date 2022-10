Torebki Puccini, botki Loft37 i koszule Lee Cooper w Biedronce

Koszule Lee Cooper w Biedronce

Klienci poszukujący modowych perełek na jesień w najbliższym czasie znajdą w sklepach Biedronka m.in. koszule marki Lee Cooper dostępne w dwóch wzorach i rozmiarach S-XL w cenie 69,90 zł w wersji damskiej oraz rozmiarach M-XXL w cenie 79,90 zł w wersji męskiej.

Oferta modowa Biedronki, fot. mat. pras.

Botki Loft37 w Biedronce

Na klientów chcących wzbogacić swoją garderobę o modne dodatki czekają wykonane ze skóry ekologicznej torebki marki Puccini dostępne w kilku modelach z zamkiem magnetycznym w cenie 99,00 zł oraz czarne botki damskie marki Loft37 w trzech różnych fasonach. Obuwie będzie można znaleźć w rozmiarach od 37 do 40 w cenie 119,00 zł za parę.

Oferta modowa Biedronki, fot. mat. pras.

Torebki Puccini w Biedronce

Produkty marek Puccini, Loft37 oraz Lee Cooper będzie można znaleźć we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Oferta obowiązuje od poniedziałku 17.10 do 29.10 lub do wyczerpania zapasów.