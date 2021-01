Towary ekologiczne kupujemy na bazarach i w dyskontach

Wiedzę o ekologicznych produktach żywnościowych najchętniej czerpiemy z internetu, ale żeby je kupić wolimy najpierw zobaczyć towar – wynika z analiz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Produkty ekologiczne połowa z nas raz w miesiącu kupuje na targowiskach i bazarach, podobny odsetek sięga po nie w dyskontach. Na zamówienie online decyduje się tylko ok. 4% Polaków. Jednak w 2020 roku sprzedaż jedzenia ekologicznego wzrosła w e-sklepie Farmy Świętokrzyskiej o 135% rdr.

W 2020 roku sprzedaż produktów ekologicznych w Polsce wzrosła o około 30%. Natomiast w naszym sklepie internetowym w minionym roku zanotowaliśmy podwójny wzrost sprzedaży. Zakładamy utrzymanie trendu wzrostowego – mówi Łukasz Gębka, prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Z danych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wynika, że najwięcej konsumentów, bo ponad 50%, raz w miesiącu decyduje się na zakup ekologicznego jedzenia na targowisku lub bazarze. Na drugim miejscu są dyskonty, w których jedzenie bio kupuje ok. 45% zapytanych. Eksperci zakładają, że w większości przypadków są to pojedyncze produkty, ze względu na wciąż ograniczony asortyment. Podium zamykają sklepy specjalistyczne, takie jak piekarnia, które raz w miesiącu są źródłem ekologicznej żywności dla ok. 42% klientów. Kolejne miejsca zajmują sklepy osiedlowe, gospodarstwa ekologiczne i zakupy prosto od rolnika oraz hipermarkety i supermarkety. Do comiesięcznych zamówień takiego jedzenia online przyznaje się ok. 4% konsumentów.

Konsumenci szukają informacji na portalach poświęconych tematyce żywieniowej, stronach internetowych producentów żywności ekologicznej i stronach sklepów internetowych. Ważnych opinii dostarczają im też rodzina i znajomi oraz etykiety produktów.

Farma Świętokrzyska to certyfikowane ekologiczne gospodarstwo rolne, a jednocześnie firma oferująca ekologiczne warzywa, owoce oraz przetwory. We własnej przetwórni produkuje obecnie ponad 60 produktów bio, bazujących na zdrowych, autorskich recepturach. Farma Świętokrzyska współpracuje zarówno z dużymi sieciami handlowymi, jak i odbiorcami hurtowymi i detalicznymi. Swoje produkty oferuje również we własnym sklepie internetowym BIOzFarmy.pl.