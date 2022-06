Tradycyjne sklepy zwiększyły obroty o 11 proc. Średni rachunek to 23 zł

Majowe odczyty nastroju w handlu tradycyjnym (NHT) wskazują na lekki optymizm wśród osób prowadzących małe i średnie sklepy – wynika z majowego badania M/platform. Ocena maja była na poziomie 50,4 pkt. i była wyższa od ocen kwietnia o 2 pkt. Nie była jednak tak wysoka, jak się spodziewano w kwietniu – prognoza wyniosła 60,5 pkt. Tylko 22% badanych uznało maj za gorszy od poprzednich miesięcy.

Wskaźnik wyprzedzający na czerwiec (NHT+1) wyniósł 56,7 pkt., co wskazuje na dobre nastroje, mimo wysokiej inflacji. W okresie letnim następuje duży wzrost sprzedaży napojów, co w największym stopniu wpływa na panujące nastroje. Jednak dalsze wzrosty odczytów inflacji mogą tę atmosferę studzić.

W maju 2022 obroty w sklepach handlu tradycyjnego wzrosły o 10,9% w porównaniu do maja rok wcześniej, przy jednoczesnym wzroście liczby wizyt o 3,8%. W maju nasz koszyk zakupowy zawierał średnio 4,6 produktu. Rok wcześniej było to 4,8 produktu – różnica niewielka, jednak warto pamiętać, że to najniższa średnia od dwóch lat. Jednocześnie podczas wizyty w sklepie wydajemy o 6,9% więcej, czyli 22,72 zł, to jest o 1,46 zł więcej niż przed rokiem – skomentowała Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych M/platform.