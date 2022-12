Tradycyjny retail boi się świąt. Co może pójść nie tak?

Nowe badania przeprowadzone przez Sony Professional Displays & Solutions wskazują, że brytyjscy i niemieccy detaliści aktywnie przygotowują się do kluczowego okresu handlowego, podczas gdy Francuzi przyjmują bardziej swobodne podejście.

Zmiana strategii cenowej jest najczęściej stosowaną taktyką ekonomiczną detalistów w celu obrony swojego biznesu w najważniejszym okresie handlowym w roku (33%)

Handel tradycyjny boi się internetu

Rozpoczął się pierwszy niezakłócony okres świąteczny od 2019 r i jak ustaliło Sony Professional Solutions Europe - blisko połowa (43%) sprzedawców detalicznych w Europie obawia się konkurencji cenowej ze strony sklepów internetowych,. Odsetek ten wzrasta do 50% badanych w Niemczech, a jest nieco niższy w Wielkiej Brytanii (42%) i we Francji (36%).

Badanie przeprowadzone wśród 750 menedżerów i kupców IT w handlu detalicznym w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech wykazało, że aktywnie reagują oni na sytuację, bo aż cztery piąte (78%) inwestuje w działalność sklepową przed okresem, który według ponad połowy badanych (59%) jest najważniejszym czasem w roku. W kontekście tych działań, Francja (73%) plasuje się na trzecim miejscu, po Wielkiej Brytanii (82%) i Niemczech (79%).

Sklepy obniżają ceny, by przyciągnąć klientów

Podejmowane działania dotyczą m. in strategii cenowej (30%), zapewnienia znakomitej obsługi klienta (29%) czy szkolenia pracowników (28%). Poza tym ostatnim najistotniejsze dla branży retail w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech okazało się zapewnienie właściwego wykorzystania Digital Signage do promowania i synchronizacji ofert we wszystkich sklepach, a także w Internecie (39%). Jednak, jeśli chodzi o rzeczywiste inwestycje, mniej niż 3 na 10 badanych (28%) zobowiązało się do wprowadzenia zmian w tym roku, co wskazuje na natłok problemów, z jakimi borykają się detaliści przed tym okresem w roku.

Handel stacjonarny toczy długoterminową walkę od pojawienia się e-commerce, która uwidoczniła ograniczenia o charakterze ekonomicznym jeśli chodzi o inwestowanie we własną działalność. W czasie kryzysu związanego z kosztami prowadzenia działalności, mądre wydatkowanie, nie tylko pieniędzy, ale także energii i zasobów, ma ogromne znaczenie - komentuje Damien Weissenburger, kierownik Professional Displays & Solutions Europe.

Retail zapowiada inwestycje w technologie

Na przyszły rok europejscy przedstawiciele branży retail deklarują inwestycje w zrównoważoną technologię (42%) i Digital Signage (38%), które mają na celu odpowiednio zmniejszenie śladu węglowego i zapewnienie wspólnej strategii we wszystkich sklepach. To ostatnie – dążenie do wspólnej strategii deklaruje prawie połowa (45%) detalistów posiadających ponad 100 placówek, co pokazuje, że skalowanie wymaga efektywnych i spójnych działań zarówno w kontekście firmy, jak i jej marki.

W polskich warunkach branża retail boryka się z ograniczeniami o charakterze technologicznym. Dynamiczny rozwój e-commerce oznacza dla tradycyjnych sklepów walkę o klienta, która przybiera różne formy oddziałowujące na zmysły – podsumowuje Piotr Gajewski, Dealer Account Manager Professional Displays & Solutions w Polsce.