Transfer z Colliers do sieci Gorąco Polecam. Szykuje sie przyspieszenie rozwoju

W perspektywie 1-2 lat sieć GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI ma osiągnąć 150 lokali w Warszawie i innych dużych miastach (np. we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, itd.). W ciągu kolejnych lat ma zbliżyć się do liczby 500 lokali. W tym czasie powstanie też kilka rzemieślniczych piekarni BAKERY (w prestiżowych lokalizacjach). - Plan jest bardzo ambitny i potrzebuje mocnego zespołu - podkreśla Rychcik.

Magdalena Chruściel, nowa członkini zarządu ENATA BREAD ds. rozwoju sieci, posiada wieloletnie doświadczenie w branży. Brała udział w komercjalizacji galerii handlowych i parków handlowych. Pracowała dla Colliers Poland, Raiffeisen Evolution, Metro Properties.

- Realizacja planu ekspansji sieci należących do ENATA BREAD to duże wyzwanie - atrakcyjny i dynamiczny projekt inwestycyjny. Szybkość, elastyczność, kreatywność to jego cechy charakterystyczne. Cieszę się, że mogę być jego częścią - mówi Magdalena Chruściel.

Magdalena Chruściel, jako członkini zarządu ENATA BREAD ds. rozwoju sieci, zajmie się ekspansją marek ENATA BREAD w centrach biurowych, galeriach i parkach handlowych, na ulicach oraz osiedlach, a także w innych projektach inwestycyjnych.

ENATA BREAD to dynamicznie rozwijająca się grupa marek z branży piekarniczo-cukierniczej: GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI i BAKERY (Wilanów i Browary Warszawskie). Grupa wyróżnia się doskonałym zarządzaniem, wysoką jakością produktów i usług, a także tworzeniem konceptów - lokali gastronomicznych, które zmieniają oblicza miast i miejsc kreując niepowtarzalną i przyjazną atmosferę.