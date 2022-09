Transformacja energetyczna handlu staje się faktem

Podejście sektora handlowego do energii odnawialnej szybko się zmienia. Wynika to z kilku czynników.

- Od ponad dwóch lat średnia cena energii w Polsce rośnie, a w ciągu ostatnich miesięcy była nawet najwyższa w całej Unii Europejskiej. To zmusza przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora handlowego do działania i szukania oszczędności.Dodatkowo, z uwagi na wojnę w Ukrainie i problemy z uzależnieniem Europy od dostaw rosyjskiego gazu i węgla, co także niekorzystnie wpływa na cenę energii, przejście przedsiębiorstw na zieloną energię jeszcze przyspieszy – mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Luneos.

Które rozwiązania mogą być optymalne dla branży retail?

- W przypadku sieci handlowych najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest produkcja własnej energii z fotowoltaiki. Takie rozwiązanie wydaje się optymalne w początkowej fazie transformacji energetycznej przedsiębiorstwa. Fotowoltaiczne instalacje dachowe i naziemne mogą zaspokajać nawet do 100% zapotrzebowania energetycznego danego podmiotu. Jednak możliwości transformacji energetycznej w firmie jest dużo więcej. Często w sektorze handlowym zalecamy, aby zacząć po prostu od ograniczenia zużycia energii. Aby je obniżyć należy w pierwszej kolejności wymienić oświetlenie na LED. Zastosowanie technologii LED pozwala zredukować koszty energii na potrzeby oświetlenia aż o 70-80 % - tłumaczy ekspert.

Netto inwestuje w energetyczną transformację

Rosnące ceny energii oraz chęć odcięcia się od rosyjskiego gazu przyspieszyły działania Netto Polska na rzecz klimatu. Właściciel Netto, Grupa Salling, ogłosiła, że zainwestuje pół miliarda zł w energetyczną transformację sklepów i centrów dystrybucyjnych w Polsce.

W perspektywie najbliższych trzech lat Netto Polska zastąpi kotły gazowe, wykorzystując alternatywne źródło ogrzewania jak na przykład pompy ciepła w blisko 400 swoich sklepach.Inwestycja jest bezpośrednio związana z ambicjami Netto i Grupy Salling, dotyczącymi redukcji śladu węglowego. W tej chwili działania związane z wdrożeniem nowych rozwiązań są przyspieszane na skutek sytuacji w sektorze energetycznym i wywołanej nią potrzeby uniezależnienia się od gazu z Rosji.

– Aby zrealizować nasze cele klimatyczne, niezbędne jest ograniczenie zużycia energii. Obecna sytuacja energetyczna, z rosnącymi cenami i dużą zależnością od Rosji, tylko zwiększa presję na przestawienie się na znacznie bardziej energooszczędne rozwiązania w naszych sklepach Z tego powodu wszystkie spółki należące do Grupy Salling, w tym Netto Polska, podjęły decyzję o zwiększeniu priorytetu dla inwestycji w tym obszarze – powiedział Hugo Mesquita, CEO Netto Polska.

Równolegle z wymianą kotłów gazowych w blisko 300 sklepach Netto w całej Polsce zostaną zainstalowane nowe energooszczędne lady chłodnicze, a także drzwi do systemów chłodniczych i mroźni we wszystkich placówkach. Ponadto na dachach ponad 200 sklepów oraz części centrów dystrybucyjnych zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Ponad 1100 sklepów Dino z instalacjami fotowoltaicznymi

Liczba marketów Dino wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne wzrosła w pierwszym półroczu br. o 322 do 1124 placówek. Ilość energii elektrycznej pozyskanej ze słońca wyniosła w tym okresie 19 GWh, wobec 7 GWh rok wcześniej. Instalacje o łącznej mocy blisko 40 MW umożliwiły Spółce redukcję emisji CO2 w omawianym okresie o około 13 tys. ton. Do końca 2022 roku moc instalacji fotowoltaicznych na dachach sklepów należących do Dino Polska wyniesie kilkadziesiąt megawatów.

Kaufland oszczędza energię

Kaufland niedawno zakończył wymianę oświetlenia na LED w 49 lokalizacjach i tym samym jest ono dostępne we wszystkich sklepach Kaufland w Polsce. Technologia LED jest wykorzystana zarówno w salach sprzedaży, magazynach, jak i w pasażach handlowych. Inwestycja kosztowała blisko 5,5 mln zł. Średnioroczna oszczędność zużycia energii elektrycznej w 49 zmodernizowanych placówkach wyniesie około 6895 MWh.Na 2022 r. detalista zaplanował też montaż i uruchomienie trzech instalacji fotowoltaicznych.Market we Wrocławiu przy ul. Długosza był pierwszym obiektem sieci, który wyposażono w panele fotowoltaiczne. Po sukcesie testowego wdrożenia Kaufland podjął decyzję o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii również w kolejnych placówkach. Pojawią się one na dachach marketów Kaufland w Gliwicach, Lublinie i Piastowie. Urządzenia pokryją w skali roku nawet do 20% całkowitego zapotrzebowania na energię. Jednocześnie sieć rozpoczęła procedurę pozyskiwania niezbędnych pozwoleń dla kolejnych obiektów. W ciągu kilku najbliższych lat w rozwiązania wykorzystujące OZE wyposażone zostaną: markety w Jarosławiu, Częstochowie, Zawierciu, Katowicach i Głogowie, Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu, a także Centrum Dystrybucyjne w Woli Krzysztoporskiej.

Lidl, Aldi i Biedronka ku energii odnawialnej

Około 17 840 ton emisji CO2 zaoszczędzonych w 2021 roku przez Grupę ALDI Nord dzięki systematycznej rozbudowie systemów fotowoltaicznych, redukcja emisji gazów cieplarnianych o 48,3% w porównaniu z rokiem 2015, wykorzystanie ok. 72% energii elektrycznej wytworzonej przez energię słoneczną – tak ALDI Nord podsumował swoje działania w raporcie zrównoważonego rozwoju.

Dane wskazują także na to, że ALDI Nord osiągnęło 89% wzrost powierzchni fotowoltaicznej na dachach sklepów i centrów dystrybucyjnych w stosunku do 2020 roku. Tego typu inicjatywy sprawiają, że aktualnie ALDI Nord wykorzystuje 72% prądu wytworzonego przez energię słoneczną, a pozostałą część przekierowuje do sieci energetycznej. Grupa zadeklarowała także, że najpóźniej do 2030 r. wszystkie kraje, w których jest obecna, będą korzystały w 100% z energii odnawialnej.

Także Lidl otwierając kolejne nowe sklepy wdraża podejście, w którym w pierwszej kolejności unika emisji CO2, następnie je redukuje, a na końcu – gdy nie ma innej możliwości – kompensuje. W ten sposób, do 2030 roku Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności o 80 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.W Polsce firma podpisała umowę ze sprzedawcą energii gwarantującą pochodzenie energii w całości ze źródeł odnawialnych – do końca 2022 roku wszystkie obiekty Lidl Polska będą pracowały wyłącznie w oparciu o zieloną energię.

Z kolei Biedronka podpisała umowę z firmą Grow Energy, na podstawie której do końca 2025 roku 2 tys. sklepów sieci zostanie wyposażone w efektywne instalacje fotowoltaiczne. Dzięki tej inwestycji sieć ograniczy wykorzystanie energii ze źródeł konwencjonalnych.

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym zużycie „czarnej energii” w sieci Biedronka spadnie o około 15% rocznie dla każdego sklepu objętego projektem. Umowa z firmą Grow Energy została podpisana na okres 15 lat. Zieloną energią solarną będą zasilane placówki Biedronki, w których większość zapotrzebowania energetycznego ogniskuje się na: oświetleniu, meblach chłodniczych, klimatyzacji, wypieku pieczywa.Średnio przy każdym sklepie zostanie zamontowane 110 paneli. Mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 kWp (kilo watt peak) będą montowane na dachach. Do końca br. zostanie zamontowane przynajmniej 500 kompletnych instalacji.