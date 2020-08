Trei bedzie kupować kolejne działki pod Vendo Parki

W pierwszej połowie 2020 r. grupa Trei Real Estate zwiększyła wolumen projektów w budowie do 960 mln euro, co stanowi wzrost o 230 mln euro (31%) rok do roku i o 60 mln euro w stosunku do końca 2019 r. W podziale na rodzaj inwestycji przekłada się to na 175 mln euro w nieruchomościach handlowych (na koniec 2019 r.: 170 mln euro) oraz 785 mln euro w segmencie mieszkaniowym (na koniec 2019 r.: 730 mln euro).

W połowie roku 2020 całkowita wartość istniejącego portfela Trei pozostała na niezmienionym w stosunku do końca 2019 r. poziomie 1,2 mld euro. Portfolio aktywów, którymi na koniec czerwca br. zarządzała spółka, stanowi 392 nieruchomości, z czego 36% znajduje się w Polsce (144 aktywa), 31% w Niemczech (123 aktywa), a 17% w Czechach (68 aktywów).



Z powodu pandemii i ograniczeń w funkcjonowaniu sektora handlowego od kwietnia br. odbywały się negocjacje pomiędzy właścicielami parków handlowych a najemcami. W rozmowach tych uczestniczyło 38 sieci i firm prowadzących ponad 900 sklepów w ponad 200 obiektach na terenie całego kraju. Dzięki tej inicjatywie wszystkie centra handlowe mniejszego formatu były otwarte już pod koniec maja.



- Mimo sytuacji z Covid-19 kontynuowaliśmy nasze plany rozwoju. W pierwszej połowie 2020 roku otworzyliśmy dwa nowe Vendo Parki w Jaworze i Płocku. Kolejny, wynajęty w 100%, właśnie rozpoczął działalność w Solcu Kujawskim. Nasze plany w tym roku obejmują jeszcze budowę i oddanie do użytku parków handlowych w Częstochowie, Zielonce, Łukowie i Władysławowie. Osiągnęliśmy tempo wzrostu sieci Vendo Park do siedmiu ukończonych obiektów rocznie i zamierzamy utrzymać ten poziom w przyszłości - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.



Łączna wartość transakcji na koniec pierwszego półrocza 2020 r. wyniosła 64 mln euro, co w całości przeznaczone jest na nowe akwizycje, szczególnie na zakup działek pod Vendo Parki oraz pod nieruchomości mieszkaniowe w Polsce.