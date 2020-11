Trei uruchomi dwa parki handlowe Vendo Park

Trei zapowiada dwa otwarcia parków handlowych w grudniu i wzmacnia wewnętrzny dział najmu.

Firma Trei Real Estate Poland, deweloper sieci Vendo Park, zapowiada uruchomienie w grudniu dwóch parków handlowych, a ma zabezpieczone cztery pozwolenia na budowę pod przyszłoroczne projekty.

W III kwartale 2020 r. rynek handlowy w Polsce wzbogacił się o 54 000 mkw. nowej powierzchni. Wyraźnie dominowały małe formaty handlowe - 53% udziału w ogólnym wyniku przypadło na centra typu convenience, a 27% na parki handlowe. We wrześniu Trei Real Estate Poland oddał do użytku czwarty w tym roku park handlowy w Częstochowie.

Oddaliśmy dotąd nowe obiekty w Jaworze, Płocku, Solcu Kujawskim i Częstochowie. Przed nami jeszcze otwarcia dwóch parków handlowych w Łukowie oraz Władysławowie. W przyszłym roku chcemy utrzymać ten sam poziom wzrostu naszego portfela. Aktualnie w budowie jest Vendo Park w Zielonce. Ponadto mamy już pozwolenia na budowę w Piekarach Śląskich, Koszalinie, Myśliborzu, Oświęcimiu i rozważamy jeszcze dwie inne lokalizacje. Przy średnim czasie realizacji inwestycji trwającym sześć miesięcy, do lipca 2021 r. otworzymy prawdopodobnie sześć nowych obiektów - mówi Jacek Wesołowski dyrektor zarządzający, Trei Real Estate Poland.

W Vendo Parkach do grona takich marek dołączały na przestrzeni ostatnich lat na przykład Empik, Sinsay, czy Smyk.