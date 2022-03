Trei uruchomił w 2021 roku osiem Vendo Parków

Obok budowy nieruchomości mieszkalnych, projekty handlowe stanowią około 200 mln euro portfela deweloperskiego Trei. Firma aktualnie ma 39 Vendo Parków w Polsce, Czechach i na Słowacji. W 2021 r. polska spółka Trei wybudowała, skomercjalizowała i otworzyła osiem Vendo Parków zlokalizowanych w Zielonce, Piekarach Śląskich, Koszalinie, Myśliborzu, Oświęcimiu, Inowrocławiu, Chorzowie i Radzyminie. Tym samym wzmocniła krajowe portfolio parków handlowych do 29 obiektów. Od listopada Trei rozwija część parków handlowych w Polsce wraz ze swoim partnerem joint venture, inwestorem Patron Capital Partners.

- Choć wkrótce osiągniemy cel 50 Vendo Parków w naszym portfelu właścicielskim, czyli o 10 więcej niż pierwotnie planowaliśmy, to widzimy potencjał do dalszego rozwoju w Polsce. Planujemy budowę od 15 do 20 kolejnych Vendo Parków wraz z naszym partnerem Patron Capital - komentuje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający, Trei Real Estate Poland.

W listopadzie ubiegłego roku Trei i Patron Capital utworzyły spółkę joint venture o wartości 140 mln euro na realizację nowych parków handlowych w naszym kraju. Z kolei w grudniu 2021 r. deweloper uzyskał finansowanie w wysokości 27,5 mln EUR od Pekao. Pozyskany kapitał dłużny jest przeznaczony na dalszą ekspansję firmy w Polsce, w tym na inwestycje mieszkaniowe oraz budowę Vendo Parków. Zabezpieczeniem kredytu jest siedem parków handlowych z portfela Trei zlokalizowanych nad Wisłą.

Aktywa zarządzane przez spółkę Trei Real Estate to 324 nieruchomości, których łączna wartość wynosi 1,3 mld euro. Większość z nich (prawie 80%) zlokalizowana jest w Niemczech i Polsce.