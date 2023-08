TRENDS TALKS! – to główne hasło tegorocznej edycji FRSiH. Poznaj agendę

TRENDS TALKS! – to główne hasło tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Czeka nas wspólny dialog o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży. Jakie tematy wzbudzą najgorętszą dyskusję podczas aż 18 sesji tematycznych? Tegoroczna agenda powstawała we współpracy z partnerami i w modelu partycypacyjnym, stąd będziemy rozmawiać o tym, co naprawdę interesuje branżę.Przed nami 2 dni forum, 18 sesji tematycznych i jeden cel wymiany wiedzy oraz doświadczeń.