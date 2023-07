Trendy konsumenckie motorem wymiany handlowej

Co było pierwsze – towar, który powinien trafić do odległego adresata, czy ciężarówka gotowa, by wypełnić ją przesyłkami? Na szczęście nie jest to pytanie tak filozoficzne jak dylemat o pochodzeniu jajka i kury, a odpowiedź na nie jest znacznie łatwiejsza. Oferta przedsiębiorstw logistycznych w zakresie transportu międzynarodowego zawsze dopasowuje się do potrzeb eksporterów i importerów. Czynniki takie jak popyt na dany towar, rozmieszczenie fabryk i magazynów, harmonogramy dostaw i odbiorów, wreszcie długofalowe plany produkcji i sprzedaży mają ogromy wpływ na tworzenie międzynarodowych połączeń.