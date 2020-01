Trendy, które wpłyną na handel w Polsce

fot. shutterstock

O tym czy (i kiedy oraz czy w ogóle) sieć handlowa otworzy kolejny punkt zaczynają współdecydować działy HR i ich realna możliwość znalezienia pracowników - czytamy w analizie Retail Institute.

Retail Institute opracował trendy, które w najbliższym czasie w znaczącym stopniu wpłyną na działalność firm handlowych w Polsce.

Ekologia

Przemysł odzieżowy produkuje rocznie ponad 150 mld ubrań dla 7 mld ludzi. W ciągu ostatnich 15 lat produkcja odzieży podwoiła się, na co przekłada się nie tylko rosnący popyt generowany przez przemysł modowy, ale także coraz sprawniejsza logistyka firm i ich rosnące moce produkcyjne. Globalna produkcja ubrań zużywa ogromne ilości wody i odpowiada za ok. 10 proc. światowej emisji zanieczyszczeń co plasuje ją na drugiej pozycji, zaraz po petrochemii, w niechlubnym rankingu najbardziej szkodliwych dla środowiska branż. Producenci odzieży szukają więc sposobów na zmniejszenie swojego śladu środowiskowego. W sprzedaży są już ubrania wykonane z bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów lub przetworzonych odpadów. Organizowane są także zbiórki używanej odzieży. Firmy rezygnują z wykorzystania plastikowych opakowań. Jest i druga strona medalu: ekologia to ważny temat, brany pod uwagę przez inwestorów, w tym banki finansujące działalność firm.

Jednak retail to nie tylko spółki modowe. Pozostałe kategorie tj. elektronika, kawiarnie, restauracje, operatorzy spożywczy i wreszcie same centra handlowe powoli zaczynają odrabiać lekcję dot. ekologii i zrównoważonego rozwoju, aby nie zostać zepchniętym na margines i nie narazić się na ostracyzm coraz bardziej świadomego i wyedukowanego w tym zakresie społeczeństwa. Dziś wrażliwość ekologiczna to jednak za mało - potrzebne są konkretne działania. Ekologia staje się trendem, który będzie miał największy wpływającym na decyzje konsumenckie i działalność firm w najbliższych latach.