Trendy na rynku cateringów dietetycznych

Badanie zrealizowane przez porównywarkę diet pudełkowych Cateromarket wykazało, że zdaniem aż 78 proc. ankietowanych posiłki mają duży wpływ na nasze zdrowie fizyczne i kondycję psychiczną. Ponad połowa badanych stwierdziła równocześnie, że brakuje jej czasu na samodzielne przygotowanie pełnowartościowych posiłków. Zakupy artykułów spożywczych i gotowanie w domu potrafią pochłonąć każdego miesiąca nawet 1,5 dnia i głównie z tego względu 29 proc. respondentów skłonnych jest przejść na dużo wygodniejszą dietę pudełkową. Z jej popularności doskonale zdaje sobie sprawę branża cateringowa, która coraz aktywniej walczy o każdego klienta. W rywalizacji tej wyraźnie rysuje się kilka dominujących trendów.

Menu dla każdego

Oprócz wygody i oszczędności czasu, dostawcy cateringu dietetycznego starają się zapewnić swoim klientom maksymalnie zróżnicowaną ofertę posiłków. Obowiązkowymi pozycjami w menu są m.in. diety wegetariańskie i wegańskie, dania pozbawione glutenu oraz laktozy czy wysokobiałkowe zestawy dla osób aktywnych sportowo. Coraz popularniejsze stają się także zestawy stworzone z myślą o konkretnych potrzebach zdrowotnych - np. diety o niskim indeksie glikemicznym lub przeznaczone dla ludzi z chorobami układu krążenia i problemami hormonalnymi.

- Często niedocenianą zaletą korzystania z cateringów dietetycznych jest dostęp do posiłków opracowanych przez profesjonalnych dietetyków. Dzięki ich fachowej wiedzy klient może zapewnić sobie jadłospis dopasowany do swojego stylu życia lub wymagań medycznych i mieć pewność, że odżywia się nie tylko smacznie, ale przede wszystkim zdrowo. Cateringi dietetyczne specjalizują się w tym, jak lubiane i tradycyjne dania przygotować, dbając o zdrowszy skład i czystą etykietę. Dlatego też ich oferta znacząco różni się od tego, co czeka na sklepowej półce - komentuje dr Krystyna Pogoń z Dietific.

Catering z automatu

Kolejnym trendem widocznym w branży cateringów dietetycznych jest automatyzacja procesów. Dostawcy diet pudełkowych coraz częściej korzystają z oprogramowania, które w kompleksowy sposób ułatwia funkcjonowanie w internecie i zbieranie zamówień. Korzystając z gotowych rozwiązań, np. systemu CRM Caterings, firmy z branży mogą szybko i sprawnie stworzyć własną stronę www, menu, formularz zamówień czy panel klienta. Platforma umożliwia zarządzanie bazą kontrahentów, logistykę i obsługę klienta, a nawet marketing automation czy odzyskiwanie koszyków. Z takiego rozwiązania korzysta już ponad 60 firm generujących w zależności od miesiąca pomiędzy 40 a 50 000 zamówień.

Ważna rola komunikacji

Rozbudowane menu to dopiero część sukcesu, bo o ofercie i dostępności cateringu trzeba jeszcze skutecznie poinformować potencjalnych klientów. W branży diet pudełkowych kluczowe znaczenie ma szybkość komunikacji i możliwość łatwego dostarczenia informacji do odbiorcy. W tej roli doskonale sprawdzają się wiadomości SMS, które w ciągu kilku sekund mogą trafić na telefon osoby zamawiającej posiłek.

- W bardzo wymagającej branży, jaką są cateringi dietetyczne, krótka wiadomość potrafi zdziałać cuda. Przy jej pomocy dostawcy cateringu mogą błyskawicznie poinformować o nowych pozycjach w menu i promocjach, przesłać potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub przypomnieć o kończącej się niedługo diecie. SMS jest równocześnie narzędziem niedrogim, co ma niebagatelne znaczenie dla niewielkich firm, które dominują w tym segmencie rynku. Oprócz bieżącej komunikacji z zamawiającymi posiłki, może być także wsparciem dla kampanii marketingowych, pomagających w długofalowym utrzymaniu klienta - mówi Piotr Sysak, Sales Director w SMSAPI.

Dostawy nie tylko pod drzwi

Ciekawym zjawiskiem na rynku cateringów jest również dywersyfikacja kanałów dystrybucji. Dania w pudełkach trafiają już nie tylko do zamawiających je klientów, lecz są również dostępne w specjalnych punktach. Taki model biznesowy prowadzą od kilku lat np. Fit kalorie, coraz więcej punktów (tzw. Viking Point) ma też Kuchnia Vikinga. Dzięki temu rozwiązaniu cateringi mogą oferować gotowe posiłki w swojej "offlineowej" sieci sprzedaży. Jak zdradza CEO Caterings, Grzegorz Sojka, jednym z punktów nowej strategii jego firmy jest również tworzenie "uniwersalnych" punktów sprzedaży dla wszystkich cateringów dietetycznych.

– Utrzymanie punktu sprzedaży dla jednego cateringu to niemałe wyzwanie. Natomiast punkty, w których można znaleźć oferty wielu cateringów dietetycznych czy odebrać pudełka od różnych producentów wydają się mieć szansę na lepszą rentowność - tłumaczy Sojka.

Jeśli ją osiągną, cateringi dietetyczne staną się w Polsce jeszcze łatwiej dostępne i bardziej popularne.