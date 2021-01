Trendy na rynku pracy w 2021: Dbałość o pracownika i optymalizacja kosztów

Firma New Work wyróżnia trendy, których można spodziewać się na rynku pracy: Upskilling, Przywództwo nowych czasów, Wellbeing, Komunikacja na odległość i Innowacyjne rozwiązania. Fot. Shutterstock

Choć wiele ze schematów wypracowanych do tej pory będzie nadal funkcjonowało, szeroko rozumiana elastyczność pozostanie niekwestionowanym liderem i zdominuje rynek pracy. Przedsiębiorcy, położą nacisk na projektowanie takich modeli pracy, który połączą bezpieczeństwo i komfort pracowników z optymalizacją kosztów - ocenia Monika Pawelczak, specjalista HR firmy New Work. Wyróżnia ona kolejne trendy, których można spodziewać się na rynku pracy: Upskilling, Przywództwo nowych czasów, Wellbeing, Komunikacja na odległość i Innowacyjne rozwiązania.

Upskilling to połączenie rozwoju pracowników z potrzebami organizacji. - Wiele mówi się o poszerzaniu horyzontów i zdobywaniu nowych umiejętności. Coaching, programy rozwojowe, szkolenia dla pracowników, to stałe elementy polityki personalnej corocznie realizowane w wielu firmach. Upskillling w kontekście pandemii związany jest również z redukcją zatrudnienia jakie miało miejsce w wielu organizacjach w ubiegłym roku. W wyniku braków kadrowych spowodowanych tym procesem, pracodawcy muszą zapewnić ciągłość funkcjonowania firm, mając do dyspozycji ograniczone zasoby. To jest moment na reorganizację i doszkalanie pracowników – mówi Monika Pawelczak.

- Otwartość na zmiany, głęboka analiza mocnych i słabych stron i poszerzanie umiejętności – to coś, na co należy postawić w tym roku – dodaje.

Kolejny trend to Przywództwo nowych czasów. – Czas pandemii to sprawdzian dla liderów. Kształtowanie nowego środowiska pracy wymaga pokory, empatii i zmiany podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy potrzebują teraz liderów, którzy pomagają w rozwoju, oferują wsparcie i dają możliwość swobodnej realizacji zadań swoim pracownikom – tłumaczy Monika Pawelczak.

Z kolei Wellbeing mówi o tym, że nowy wymiar zyskała promocja zdrowia i równowagi między pracą a domem. Jest to ogromnie ważne szczególnie w przypadku firm, w których pracownicy wykonują obowiązki zawodowe z domu. - Przez przedłużające się lockdowny coraz trudniej jest rozgraniczyć obowiązki służbowe od czasu prywatnego, co w konsekwencji prowadzi do nieuzasadnionych nadgodzin, stresu i poczucia przeciążenia zadaniami. Dlatego teraz zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, kładą jeszcze większy nacisk na „prawo do bycia offline” i stawianie jasnych granic między pracą a domem – ocenia specjalista HR firmy New Work.

Komunikacja na odległość to trend, który opisuje nowe formy kontaktu ze współpracownikami i klientami. Wpłynęły one nie tylko na sposób organizacji pracy, ale mają również bardzo silny wydźwięk społeczny. - Ograniczone możliwości spotkań offline pozostawiają w nas poczucie osamotnienia. Pracodawcy będą mocno skupiać się na tym, by utrzymać komunikację pomiędzy firmą a pracownikami na odpowiednio wysokim poziomie. Regularność kontaktu z zespołem oraz spotkania liderów z pracownikami w formule 1 na 1, są niezwykle istotne ze względu na planowanie pracy, wyznaczanie celów i stałe podtrzymywanie zaangażowania zespołów – mówi Monika Pawelczak.

Ostatni trend to Innowacyjne rozwiązania. - Digitalizacja segmentu biurowego to przyszłość, która staje się rzeczywistością. Ze względu na obowiązujący dystans społeczny, a także wzmożone reżimy sanitarne oraz pracę z domu, która w wielu przypadkach nie spełnia naszych oczekiwań, coraz bardziej popularne stają się elastyczne przestrzenie biurowe. Elastyczność to nie tylko optymalizacja kosztów, ale także bezpieczne środowisko pracy, wygodny sposób rozliczania się i możliwość wykonywania obowiązków służbowych z dowolnej lokalizacji – mówi ekspertka.