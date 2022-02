Trendy przyszłości: architektura MACH, voice commerce, agregatory transakcji i sklepy bezobsługowe

Obecnie najciekawsze trendy w sektorze handlu to cross-border, q commerce, green commerce, live commerce, e-grocery, a także rosnąca rola marketplace - mówi Piotr Wrzalik, manager partner Unity Group a perspektywie najbliższych 5 lat istotne staną się następujące zjawiska:

Architektura MACH (microservices, API, cloud, headless) dominująca dla firm sprzedających w modelu omnichannel

Rosnąca liczba punktów interakcji z klientem w kanale cyfrowym sprawi, że organizacje będą się musiały przestawić na model architektury, który obsłuży nie tylko obecne, ale również wszystkie przyszłe kanały. Już teraz liczba punktów interakcji z klientem w kanale cyfrowym ciągle rośnie, a za 5 lat ten trend spowoduje, iż organizacje będą musiały przestawić się na model architektury, który obsłuży nie tylko już istniejące, ale również wszystkie przyszłe kanały. Za 15 lat sprzedający, chcąc przekonać klienta do zakupu, umożliwią maksymalne testowanie w kanale online. Będziemy mogli rzeczywiście doświadczać produktów zmysłami (zapach, smak, wrażenia dotykowe). Upowszechnią się technologie internet-senses. W podobnym celu będą wykorzystywane technologie AR i VR, które znajdą szersze zastosowanie. A za 25 lat ok. 75 proc. zakupów w krajach rozwiniętych odbywać się będzie online. Pozostałe 25 proc. będzie także w dużym stopniu zdigitalizowane, powszechne staną się w pełni zautomatyzowane sklepy, w których nie potrzeba ludzkiej obsługi.

Upowszechnienie się modeli SaaS i PaaS

To trend, za którym podążają najwięksi producenci (np. Adobe, SAP, Salesforce, etc.) i pewne jest, że za 5 lat SaaS będzie powszechny nie tylko wśród małych i średnich firm tak jak dziś, ale także wśród dużych firm. Rozwiązania platformowe oparte będą o Cloud. Również platformy klasy enterprise, takie jak: Oracle, Magento/Adobe, Commercetools, SAP Hybris

i inne, będą udostępnione jako rozwiązania SaaS lub PaaS (te drugie są już dziś dostępne, ale rynek enterprise się do tych rozwiązań dopiero przekonuje).

Voice commerce i VR wchodzą na salony

Dynamiczny wzrost znaczenia zamawiania towaru głosem (do 10-15 % udziału globalnie) przy jednoczesnym stopniowym, ale postępującym wypieraniu tradycyjnych sklepów rozwiązaniami na bazie VR (wirtualne przymierzalnie, okulary, wizualizery pomieszczeń).

Agregatory transakcji podbijają rynek