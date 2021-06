Trenerzy Legii zorganizują zajęcia sportowe przed wejściem do Westfield Arkadia

Fot. materiały prasowe

12 czerwca na terenach zielonych przed głównym wejściem Westfield Arkadia, zainaugurowany zostanie cykl spotkań „Piłkarskie Soboty w Westfield Arkadia!”

Na specjalnie stworzonych boiskach trenerzy Legia Soccer Schools zaproponują wszechstronny przegląd zajęć dla młodych adeptów sportu. W każdą kolejną sobotę, oprócz zajęć piłkarskich, pojawią się także szkółki Legia Volley Schools, Legia Badminton Schools oraz Legia Freestyle Schools. Bawić się będzie można również z Legia Sailing Schools oraz Sekcją Tenisa Legii Warszawa, które zaprezentują przystępny zestaw ćwiczeń charakterystycznych dla swoich dyscyplin.

W trakcie treningu inauguracyjnego cykl gościem specjalnym będzie Adrian Duszak, który jest wielokrotnym zwycięzcą Pucharu Polski we Freestyle Football. Jako jedyny w Polsce łączy Freestyle Football, żonglerkę kilkoma piłkami jednocześnie oraz wprowadza elementy akrobatyki. Każdy chętny będzie mógł pod jego czujnym okiem nauczyć się gry i spróbować swoich sił w Teqball’u. To nowa, zdobywająca coraz większą popularność dyscyplina sportu rozgrywana za pomocą piłki footballowej na stole zbliżonym kształtem do pingpongowego, który jest jednak wypukły.

Wstępny terminarz Piłkarskich Sobót w Westfield Arkadia

12 czerwca 2021 (sobota) godz. 12:00-18:00 - Legia Soccer Schools/Freestyle Football

19 czerwca 2021 (sobota) godz. 12:00-18:00 - Legia Soccer Schools/Legia Badminton School

26 czerwca 2021 (sobota) godz. 12:00-18:00 - Legia Soccer Schools/Legia Sailing Schools

3 lipca 2021 (sobota) godz. 12:00-18:00 - Legia Soccer Schools/Legia Volley Schools.

10 lipca 2021 (sobota) godz. 12:00-18:00 - Legia Soccer Schools/Legia Tenis Schools