Trevor Masters dyrektorem operacyjnym Pepco Group. Awansuje z oddziału w Polsce

Trevor Masters w dołączył do Grupy jako Dyrektor Zarządzający PEPCO w listopadzie 2019 r. Pod jego kierownictwem sieć sklepów pod marką PEPCO powiększyła się z 1 800 w 11 krajach do ponad 2 300 placówek w 15 krajach, w tym miedzy innymi we Włoszech, Serbii, Hiszpanii i w Austrii.

Trevor Masters obejmie stanowisko dyrektora operacyjnego Pepco Group z dniem 1 stycznia 2022 r. Jego rolą będzie wskazanie strategicznego kierunku rozwoju i nadzorowanie marek Poundland i Dealz oraz spółki PGS zajmującej się realizacją dostaw na potrzeby sklepów Grupy. Tak jak obecnie będzie on nadal pracował w Polsce i jednocześnie kontynuował swoje dotychczasowe obowiązki dyrektora generalnego marki PEPCO.

Zmiany organizacyjne i prostszy model operacyjny umożliwią Grupie przyspieszenie planów rozwoju i poprawią efektywność PEPCO, Poundland, Delaz oraz PSG.

Zanim Trevor Masters dołączył do Grupy Pepco przez ponad 30 lat zdobywał doświadczenie w Tesco, gdzie zajmował stanowisko dyrektora generalnego Tesco International, nadzorując działalność w 10 krajach. Był także prezesem Tesco w Europie Środkowej i Turcji.

Pepco Group informuje również, że Sean Cardinaal, dotychczasowy dyrektor zarządzający Poundland, Dealz oraz PGS, zdecydował się opuścić firmę.

Grupa Pepco, w tym marki PEPCO, Poundland i Dealz, posiada obecnie ponad 3 400 sklepów w 17 krajach.

Grupa opublikuje wstępne dane operacyjne za czwarty kwartał i cały rok finansowy 14 października.