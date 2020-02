Tritax EuroBox płaci 51,8 mln euro za dwa magazyny w Strykowie

Griffin Real Estate, działając w imieniu Redefine Properties, sfinalizował transakcję sprzedaży dwóch nieruchomości logistycznych klasy A o powierzchni 77 660 mkw GLA oraz działkę budowlaną pod budowę kolejnego magazynu o powierzchni 22 407 mkw GLA w Strykowie. Kupującym był brytyjski inwestor Tritax EuroBox plc. Wartość transakcji to 51,8 mln euro.

Nieruchomości logistyczne w Strykowie to część portfela należącego do European Logistics Investment, platformy współzarządzanej przez Griffin Real Estate, inwestora typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Panattoni Europe, europejskiego dewelopera nieruchomości logistycznych. W styczniu 2020 firma Madison International Realty ogłosiła inwestycję w 46,5% udziałów w ELI. Sprzedaż nieruchomości logistycznych w Strykowie do Tritax EuroBox stanowi przygotowanie ELI do wejścia nowego inwestora.

Stryków był pierwszym projektem ELI. Budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2018 r. i została zakończona w lutym 2019. Stryków, położony w pobliżu Łodzi, to jeden z największych ośrodków logistycznych w Polsce.

Przy transakcji, po stronie sprzedającego, doradzała kancelaria prawna Linklaters oraz doradca podatkowy MDDP.

Tritax EuroBox inwestuje i zarządza portfelem nieruchomości logistycznych w Europie, które mogą przynieść akcjonariuszom atrakcyjny zwrot z kapitału oraz pewny dochód. Aktywa te pełnią kluczową rolę w łańcuchu logistycznym i dystrybucyjnym skoncentrowanym na najbardziej rozwiniętych rynkach logistycznych i głównych skupiskach ludności w krajach Europy kontynentalnej.