Trudny rok dla rynku napojów bezalkoholowych. Popyt spada, ceny rosną

Najmocniej skurczył się popyt na napoje gazowane. Fot. Shutterstock

Jak pokazują dane paragonowe CMR, rok 2021 jest trudny dla producentów napojów bezalkoholowych i punktów handlowych prowadzących ich sprzedaż. Trwająca pandemia, niższe niż w latach poprzednich temperatury powietrza do maja (sam czerwiec był zdecydowanie cieplejszy niż w roku ubiegłym), do tego wprowadzona z początkiem roku opłata cukrowa wpłynęły na ograniczenie popytu na wybrane produkty napojowe, a na rynku zaraportowano wyraźny wzrost ich cen.

Wzrost cen, spadek popytu

Największe piki cenowe obserwowane są w segmencie napojów gazowanych, wód smakowych, herbat mrożonych, czy energetyków. Jednakże wspomniane podwyżki w różnym stopniu wpłynęły na zmiany wolumenu sprzedaży wspomnianych kategorii, najmocniej skurczył się popyt na napoje gazowane, a przykładowo napoje energetyczne raportują wzrosty sprzedaży wolumenowej. Warto podkreślić, że trendy sprzedaży i ceny grup napojowych nie objętych podatkiem, czyli wód czystych, soków, nektarów, czy izotoników pozostają relatywnie stabilne w 2021 roku, czy nawet raportują bardziej korzystne dynamiki niż w 2020 roku.

Opłata cukrowa daje się we znaki

Opłata cukrowa weszła w życie 1 stycznia 2021 r., obejmuje napoje bezalkoholowe z dodatkiem cukrów, substancji słodzących oraz kofeiny lub tauryny. Wyróżnione zostały dwie części opłaty naliczane na każdy 1 litr napoju: stała, która wynosi 0,50 zł oraz zmienna – 0,05 zł za każdy gram cukrów przekraczających określony limit (5 gram/100ml). Dodatkową opłatą objęte są napoje zawierające kofeinę lub taurynę (0,1 zł za litr napoju). Niższy podatek dotyczy napojów mających co najmniej 20% soku owocowego/warzywnego w składzie (np. nektary), czy roztworów węglowodanowo-elektrolitowych (np. izotoniki), wymienione zwolnione są z części stałej opłaty cukrowej. Napoje słodzone z dominującą zawartością mleka (np. kawa mrożona) oraz suplementy diety i wyroby medyczne zwolnione są całkowicie z opłaty.

W przypadku napojów gazowanych spadek sprzedaży wolumenowej w pierwszym półroczu 2021 roku w stosunku do tożsamego okresu 2020 sięga aż 20%, przy wzroście średnich cen o ok. 36% (z poziomu 3,43 pln do 4,65 pln za litr). W podobnej skali rosną ceny wód smakowych ok. 33% (z 2,56 pln na 3,39 pln za litr) przy 17% spadku wolumenu sprzedaży. Dynamiki zmian w sprzedaży herbat mrożonych przyjmują mniejsza skalę, przy 2% spadku wolumenu średnia cena za litr rośnie o 19% (z 4,43 pln na 5,26 pln za litr).

Ciekawie zachowuje się sprzedaż napojów energetycznych, które jako napój słodzony również objęte są opłatą cukrową. Raportowany tu jest wzrost średniej ceny za litr o ok. 13% (skok z 9,49 pln na 10,76 pln) , ale wolumen rośnie o 7% w stosunku do ubiegłego roku.

Zero Cukru odpowiedzią na podatek