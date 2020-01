Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu Inwestor bez granic

Celem konkursu jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją, fot.materiały prasowe PTWP

W maju 2020 roku WNP.PL i magazyn gospodarczy Nowy Przemysł po raz kolejny rozstrzygnie konkurs Inwestor bez granic. Celem konkursu jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją - partnerskich i przejrzystych, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności - którym towarzyszy ekonomiczna skuteczność w realizacji strategii inwestycyjnej.

Zwycięskie firmy odbiorą nagrody w trakcie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Laureatami konkursu będą firmy z zagranicznym kapitałem inwestujące w Polsce oraz polskie firmy inwestujące za granicą.



Propozycje kandydatur mogą nadsyłać zarówno firmy zainteresowane, jak i podmioty z nimi współpracujące.



Zgłoszenie do konkursu, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem odnoszącym się do kryteriów wyboru (które znajdują się w regulaminie) należy przesłać do 28 lutego 2020 r. na adres mailowy sekretarz redakcji WNP.PL: agnieszka.kolodziej@ptwp.pl



Zgłoszenie ma charakter otwarty, nie ma sztywnego formularza zgłoszeniowego lub ankiety.



Przypomnijmy, że w ostatniej edycji konkursu w 2019 r. honorowe nagrody jury przyznało spółkom Apator, BASF, CVC Capital Partners, Feerum, Mokate, Track Tec, TZMO, Rockwell Automation Polska oraz Volvo Polska. ZOBACZ REALCJĘ!

XII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 18-20 maja 2020 roku. WIĘCEJ: http://www.eecpoland.eu/pl/



Rejestracja na Europejski Kongres Gospodarczy wkrótce zostanie otwarta.