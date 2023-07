Trwa ofensywa parków handlowych

Pierwsze półrocze z wynikiem 136 000 mkw. nowej powierzchni handlowej

Jak wynika z najnowszych danych Cushman & Wakefield, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce sięgają już nieco ponad 16,1 mln mkw., a do końca roku rynek powiększy się jeszcze o ok. 300 000 mkw.

W okresie od kwietnia do czerwca deweloperzy oddali do użytku ok. 70 000 mkw. powierzchni, biorąc pod uwagę obiekty większe niż 5000 mkw. Analizując kwartalne statystyki podaży, był to drugi najniższy wynik od 2015 roku. Łącznie, od stycznia na rynek trafiło 136 000 mkw. powierzchni handlowej – komentuje Ewelina Staruch, analityczka w Dziale Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield.

Gdzie powstały nowe parki handlowe

Drugi kwartał przyniósł otwarcia sześciu nowych obiektów, rozbudowy dwóch istniejących parków handlowych oraz jedną przebudowę. Nowe inwestycje obejmują centrum handlowe Bawełnianka oraz pięć parków handlowych w Bytowie, Dzierżoniowie, Lublinie, Ostrzeszowie i Piotrkowie Trybunalskim. W tym czasie zakończono także rozbudowy dwóch parków handlowych – Aura Parku w Nakle nad Notecią oraz Nowych Bielaw w Toruniu. Ponadto w ubiegłym kwartale dobiegła końca modernizacja galerii Atrium Promenada, która w nowej odsłonie funkcjonuje od kwietnia.

Na koniec czerwca w budowie pozostawało ok. 465 000 mkw. powierzchni handlowej z terminem otwarcia zaplanowanym na lata 2023-24. 365 000 mkw. dotyczy 37 nowych obiektów, w tym aż 30 parków handlowych. Pozostałe 100 000 mkw. przypada na rozbudowy i przebudowy istniejących nieruchomości – dodaje Ewelina Staruch.

Obecnie prowadzone są rozbudowy sześciu parków handlowych oraz dwóch centrów: Bonarki City Center i Galerii Wołomin, a przebudowie poddawane są trzy obiekty po Tesco i Sukcesja w Łodzi. Najwięcej powierzchni najmu będącej obecnie w budowie dostarczą obiekty: Koszalin Power Center (38 000 mkw.), Nowa Sukcesja w Łodzi (35 000 mkw.), Karuzela w Białej Podlaskiej (28 000 mkw.) i Gorzów Power Center (26 000 mkw.).

Siedem nowych marek w Polsce

Drugi kwartał był bogatszy w debiuty nowych marek w porównaniu do pierwszego. Od kwietnia do czerwca miały miejsce otwarcia sklepów siedmiu nowych sieci handlowych: Woolworth, Hugo, Helly Hansen, Nuumo, Bob Snail. Z kolei dwie marki działające w Polsce dotychczas wyłącznie online otworzyły pierwsze stacjonarne sklepy: Centrumrowerowe.pl oraz Rowery elektryczne Engwe.

Wielu klientów, nominalne wzrosty i realne spadki obrotów

Odwiedzalność w centrach i parkach handlowych w drugim kwartale 2023 wyniosła średnio 428 000 osób w przeliczeniu na 1 obiekt handlowy. W porównaniu do I kwartału tego roku wyniki poprawiły się o 8,6%, a w ujęciu rocznym wzrosły o 3%. Z kolei w odniesieniu wyłącznie do formatu centrów handlowych średnia dla całego II kwartału była o ok. 12% wyższa rok do roku – tłumaczy Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research.

Obroty najemców w nowoczesnych obiektach handlowych w maju 2023 roku wyniosły średnio 1037 PLN netto na mkw. powierzchni, co jest nominalnie dobrym wynikiem zarówno w porównaniu do poprzednich miesięcy, jak i w odniesieniu do maja 2022 roku (wzrost o 3,8% r/r). Jednak realnie, po uwzględnieniu inflacji obroty wykazują spadek o 9,2% r/r, należy jednak zaznaczyć, że wstępne dane za czerwiec 2023 r. pokazują prawie 8% realny wzrost rok do roku.

Wzrost cen nadal mocno wpływa na wyniki osiągane przez centra handlowe. Dynamika sprzedaży detalicznej w drugim kwartale była ujemna. Analiza czerwcowej sprzedaży w cenach stałych w poszczególnych kategoriach wykazała natomiast, że najwyższe spadki roczne dotyczyły sklepów z prasą i książkami oraz meblami, RTV i AGD (14,4%). W obszarach szczególnie ważnych dla rynku centrów handlowych, czyli mody oraz kategorii zdrowie i uroda roczne wyniki sprzedaży detalicznej były porównywalne do 2022 roku natomiast wyniki miesiąc do miesiąca poprawiły się odpowiednio o 5,5%, oraz 1,6% – dodaje Ewa Derlatka-Chilewicz.

Pozytywna dynamika czynszów w segmencie parków handlowych

Drugi kwartał 2023 charakteryzował się dodatnią dynamiką czynszów we wszystkich sektorach handlowych r/r.