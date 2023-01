Trzej królowie handlu. Jest polska sieć

Pod względem formatów sprzedaży detalicznej utrzymuje się szybki trend wzrostowy liczby działających w naszym kraju supermarketów i

dyskontów. W latach 2010-2021 ich liczba wzrosła odpowiednio o 100% i 86% - wynika z raportu Banku Pekao "Branża dystrybucji FMCG. Czy charakter dóbr pierwszej potrzeby zneutralizuje wpływ spowolnienia makro?

Jak piszą analitycy banku, oba formaty (supermarkety i dyskonty) upodabniają się do siebie pod względem zakresu i struktury oferty czy sposobu organizacji

powierzchni handlowej. Jest to z jednej strony uwarunkowane czynnikami ekonomiczno-społecznymi (rosnące oczekiwania konsumentów względem jakości oferty vs optymalizacja marż), a drugiej strony – konkurencją pomiędzy poszczególnymi graczami działającymi w obu tych

W rezultacie postępujących zmian preferencji konsumentów dyskonty i supermarkety w 2021 r. osiągnęły już ponad 50% udziału w sprzedaży artykułów FMCG (podczas gdy na początku minionej dekady przypadało na nie tylko 30% obrotów).

▪ Szczególnie szybko rozwijającą się podgrupą w formacie supermarketów są markety proximity (tzn. osiedlowe), atrakcyjne przede wszystkim ze względu na dogodne położenie dla konsumentów (bliskość zamieszkania).

▪ Z kolei udział małego formatu spadł z blisko 50% na początku minionej dekady do niewiele ponad 25% w 2021 r. Coraz większą rolę odgrywa tutaj segment convenience, który odpowiada już za blisko 1/3 obrotów całego tego kanału.

▪ Drugą „ofiarą” rosnącej popularności supermarketów i dyskontów są hipermarkety, których udział rynkowy spadł już o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2010 r.

▪ W ujęciu podmiotowym, w segmencie sklepów wielobranżowych coraz wyraźniejsza jest dominacja Jeronimo Martins (Biedronka) i dwóch marek Grupy Schwarz (Lidl i Kaufland) – podmioty te w 2021 r. osiągnęły łącznie obroty w wysokości 106 mld złotych.

Stanowiło to ponad 63% obrotów wygenerowanych przez TOP10 graczy działających w tym segmencie. Z kolei w segmencie drogerii wyraźna jest dominacja grupy Rossmann (ponad 68% udziałów w obrotach TOP10).

Struktura rynku FMCG w Polsce

fot. za Bank Pekao