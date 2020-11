fot. shutterstock

Na wielu rynkach, zwłaszcza obu Ameryk i Europy, Black Friday to największe doroczne wydarzenie handlowe. W ubiegłym roku przychody* osiągnięte w tzw. Czarnym Tygodniu wzrosły o 12 proc. Analitycy GfK nie przewidują porównywalnego skoku w 2020 r. Prognozy zakładają zwiększenie popytu spowodowane utrzymywaniem się organizacji życia podporządkowanej pandemii. Większość czasu nadal spędzamy w domach, co powoduje stałe duże zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, biurowy, domowej rozrywki, do przygotowywania posiłków czy sprzątania.

Analitycy GfK podtrzymują swoją październikową prognozę, iż na koniec br. globalny rynek technicznych dóbr konsumpcyjnych osiągnie wartość 1 038 miliardów euro (łącznie z Ameryką Północną).

Ostatnie miesiące roku to tradycyjnie szczyt sezonu sprzedażowego dla producentów i sprzedawców, zwłaszcza w branży elektroniki użytkowej, biurowej, AGD, RTV. Biorąc pod uwagę, że w wielu krajach ponownie wprowadzono szereg obostrzeń w związku z pandemią, obroty w tzw. Czarnym Tygodniu, w jeszcze większym stopniu niż zazwyczaj, zadecydują o tym, czy tego roku biznes nie będzie musiał spisać na straty.

Gfk podaje trzy trendy, które ukształtują popyt w końcówce roku

Trend #1 – praca zdalna

Spośród wszystkich trendów największe znaczenie dla sprzedaży urządzeń ma zdalna praca z domu. Według badania GfK „Consumer Life Global 2020” latem 2020 r. siedem na dziesięć osób pracowało lub studiowało zdalnie przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Ponieważ nadal jest to częsta sytuacja, wciąż utrzymuje się wzmożony popyt na sprzęt IT i urządzenia biurowe, w tym komputery. Analizy danych sprzedażowych monitorowanych przez GfK wskazują, że w 2020 r. globalne obroty w tej kategorii mogą wzrosnąć o 15 proc. Każdego roku w Europie (w tym w krajach WNP) sprzedaje się około 60 milionów komputerów (łącznie z laptopami i tabletami); w samym 2020 r. rynek w tej kategorii wzrósł o około 20 proc. Oznacza to jednocześnie, że tylko cztery procent z około 300 milionów gospodarstw domowych kupiło już w tym roku dodatkowe urządzenie. Jest więc całkiem prawdopodobne, że pod koniec roku sprzedaż ponownie się wzrośnie. W okresie od maja do sierpnia 2020 r. sprzedaż monitorów wzrosła o 34 procent, natomiast laptopów i zestawów słuchawkowych o 31 procent.

Trend #2 – zdrowie, dobrostan, higiena