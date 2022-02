Trzy trendy na rynku napojów w 2022 roku

Napoje prozdrowotne

Od początku pandemii COVID-19 konsumenci zwracają większą uwagę na zdrowie, co przyczyniło się do ogromnego wzrostu popytu na produkty o korzystnym działaniu na system odpornościowy. W Europie w wyniku pandemii ponad połowa konsumentów zaczęła przyjmować więcej witamin i minerałów wspierających odporność, takich jak witamina C i cynk.

To zainteresowanie miało bezpośrednie przełożenie na kategorię napojów – nigdy wcześniej w tym segmencie nie powstało tyle innowacyjnych produktów reklamujących się jako wzmacniające system odpornościowy. Liderami w tym obszarze są soki i herbaty, w tym te o wysokiej zawartości witaminy C.

W tym kontekście rosną notowania składników roślinnych oferujących naturalne korzyści funkcjonalne, takich jak zioła i przyprawy. Niewątpliwie w moc roślin wierzą konsumenci w Niemczech: 6 na 10 Niemców deklaruje, że wierzy w prozdrowotne działanie takich roślinnych składników, jak imbir czy kurkuma.

Innym istotnym trendem odnotowanym przez firmę Mintel jest rosnąca popularność napojów fermentowanych, takich jak kombucha czy kefir wodny. Produkty te mają naturalnie niską zawartość cukru i obfitują w probiotyki, które zapewniają prawidłową florę bakteryjną jelit i mają ogólne korzystne działanie dla zdrowia. Tego typu napoje są również naturalnie musujące, dlatego są szczególnie atrakcyjne dla konsumentów, którzy poszukują „zdrowszych” napojów gazowanych o ciekawych smakach.

Napoje hybrydowe, czyli nowe doznania smakowe

Konsumenci coraz częściej pragną eksperymentować z nowymi smakami. W Niemczech 51% konsumentów aktywnie poszukuje nowych wrażeń smakowych, w ten sposób napędzając trend związany z napojami hybrydowymi. Doskonałym przykładem takiej hybrydy jest koktajl Espressotini, czyli miks espresso i wódki podawany w kieliszku do martini.

Kolejny napój zdobywający popularność w tej kategorii to Proffee – mieszanka kawy i koktajlu proteinowego, która stała się ulubionym napojem tzw. gymfluencerów, czyli influencerów promujących sportowy styl życia i fitness.

Obok kawy szeroki wachlarz nowych wrażeń smakowych oferują herbaty. Po dodaniu ich do koktajli, matcha, oolong, earl grey i inne rodzaje herbat tworzą interesujące profile smakowe, a odkryte niedawno warianty pochodzące z innych rynków wnoszą element zaskoczenia pod względem smakowym i wizualnym. W mediach społecznościowych coraz większe zainteresowanie zdobywa Butterfly Pea Tea (klitoria ternateńska) – niebieska herbata z Azji Południowo-Wschodniej. Po zaparzeniu i dodaniu do niej kilku kropel soku z cytryny, herbata zmienia kolor z głębokiego błękitu na fiolet.

Coraz więcej osób dorosłych ogranicza spożycie alkoholu lub całkowicie z niego rezygnuje, co z kolei zwiększa oczekiwania wobec napojów bezalkoholowych. Obecnie konsumenci częściej wybierają napoje o mniej słodkim smaku, za to zawierające składniki wysokiej jakości, najlepiej takie, które przynoszą funkcjonalne korzyści.

„Domowy barista” i zdrowie: wiodące trendy w kategorii napojów gorących

Zamknięcie restauracji i kawiarni w czasie lockdownu znacznie ograniczyło możliwości przeżywania tradycyjnego „wyjścia na kawę”. Jednocześnie parzenie kawy w domu nabrało cech czegoś wyjątkowego, skłaniając wiele osób do wejścia w rolę baristy w domowych warunkach.

Media społecznościowe przez ostatnie 1,5 roku podbijała kawa Dalgona Coffee. Napój pochodzi z Korei Południowej i szybko stał się światowym fenomenem. Dalgona Coffee przygotowuje się z równych ilości kawy rozpuszczalnej, cukru i gorącej wody – składniki należy zmieszać i ubić, a następie nałożyć spieniony krem kawowy na mleko w szklance. Dzięki prostemu przepisowi i atrakcyjnej formie wizualnej Dalgona Coffee szybko zyskała kultowy status na Instagramie i TikToku. Dodatkowy bonus: kawa świetnie smakuje na ciepło i na zimno, więc jest dobra na każdą porę roku.

Jeśli mowa o mediach społecznościowych, nie sposób nie docenić roli i znaczenia estetyki wizualnej produktów. Jest to szczególnie ważne w przypadku napojów, które mają sprawiać przyjemność, a do takich należy większość napojów gorących. W rezultacie powstają kolorowe dzieła sztuki, takie jak latte z buraka, moon milk czy golden milk z ashwagandhą lub kurkuminą, które cieszą się rosnącą popularnością na platformach społecznościowych. Oprócz tego, że wyglądają atrakcyjnie, napoje te często zawierają składniki roślinne o dodatkowo korzystnym działaniu prozdrowotnym.

Moon milk (mleko księżycowe) to ajurwedyjski napój, który pomaga w zasypianiu. Jest przygotowywany na bazie mleka krowiego lub roślinnego z dodatkiem różnych ziół i przypraw, np. klitorii ternateńskiej lub kurkumy, co pozwala uzyskać niezwykłe efekty kolorystyczne. Jego głównym składnikiem jest ashwagandha, która ma działanie adaptogenne, czyli relaksujące i obniżające stres.

Co dalej na rynku napojów?

Mintel przewiduje, że trendy takie jak sprawianie sobie przyjemności, zdrowie oraz zrównoważony rozwój będą wzajemnie przeplatać się i łączyć. Oprócz aspektów zdrowotnych coraz bardziej liczyć się będzie dobrostan psychiczny. Wybuch pandemii przyczynił się do zwiększenia poziomu stresu, dlatego coraz więcej konsumentów szuka momentów relaksu i komfortu.

Ta sytuacja stwarza nowe szanse dla marek napojów reklamujących się jako łagodzące stres i zapewniające odprężenie. Przykładowo, w USA PepsiCo wypuścił na rynek Soulboost, nowy napój zawierający L-teaninę, która ma właściwości relaksujące. Można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości produkty zawierające składniki potencjalnie redukujące stres będą zwiększać swoje udziały w rynku.