Trzy wymiary dobrego samopoczucia w pracy według IKEA

Aż 74% pracowniczek i pracowników IKEA dobrze ocenia swoje zdrowie i samopoczucie – tak wynika z raportu "Ingka Group Annual Summary and Sustainability Report FY22". To efekt systemowego podejścia firmy do budowania dobrego samopoczucia, obejmującego programy wspierające zdrowie psychiczne, fizyczne, a także bezpieczeństwo finansowe.