Tutaj od lat nic się nie zmienia. Dlaczego Niemcy i Francuzi rządzą handlem w Europie?

Przesyt e-handlem? Pieniądze w stacjonarnych sklepach

Podczas gdy handel elektroniczny i nowe kanały zakupowe wciąż nabierają tempa, najwięksi detaliści w całej Europie nadal czerpią większość swojej sprzedaży z rozbudowywanej sieci sklepów – na przykład lider rynku Schwarz Group może pochwalić się około 12 600 sklepów pod markami Lidl i Kaufland.

TOP 10 największych sieci handlowych w Europie

Oto przegląd dziesięciu największych sieci supermarketów w Europie, według ich ostatniego dostępnego całorocznego obrotu. Wszystkie dane są dostarczane przez Retail Index (www.retail-index.com).

1. Grupa Schwarz (Niemcy)

Obrót: 125,3 mld euro (2021)

Grupa Schwarz, z siedzibą w Niemczech, jest największą siecią supermarketów w Europie, której obroty w 2021 r. wyniosły 125,3 mld euro. Działa za pośrednictwem dwóch głównych banerów, Lidl i Kaufland, które łącznie mają ponad 12 600 sklepów w całej Europie.

shutterstock Karolis Kavolelis

2. Aldi (Niemcy)

Obrót: 106,3 mld euro (2021)

Z obrotami w wysokości 106,3 mld euro w 2021 r. Aldi jest kolejną niemiecką siecią supermarketów, która wywarła znaczący wpływ na całą Europę. Firma działa w ramach dwóch odrębnych działów, Aldi Nord i Aldi Süd, które łącznie mogą pochwalić się ponad 8800 sklepami.

3. Grupa REWE (Niemcy)

Obrót: 63,7 mld euro (2021)

REWE to niemiecka grupa zajmująca się sprzedażą detaliczną posiadająca zróżnicowane portfolio formatów sklepów, w tym supermarkety REWE, dyskonty Penny i markety budowlane TOOM Baumarkt.

Grupa posiada ponad 8300 placówek, których sieć obejmuje Niemcy, Austrię, Włochy oraz wiele rynków Europy Środkowej i Wschodniej.

4. Edeka (Niemcy)

Obrót: 61,0 mld euro (2021)

Edeka to niemiecka spółdzielnia detaliczna, która prowadzi sieć niezależnych supermarketów w całych Niemczech, w tym supermarkety Edeka i dyskonty Netto Marken-Discount. Edeka może poszczycić się siecią sklepów obejmującą około 3600 placówek.

5. Tesco (Wielka Brytania)

Obrót: 56,67 mld euro (2021)

Z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a także na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, Tesco odnotowało w 2021 r. obrót w wysokości 56,67 mld euro, co czyni go piątą co do wielkości grupą supermarketów w Europie. Tesco posiada sieć ponad 4600 sklepów.

6. Carrefour (Francja)

Obrót: 55,37 mld euro (2021)

Carrefour, z siedzibą główną we Francji, jest międzynarodowym sprzedawcą detalicznym działającym w kilku krajach Europy, a także poza nią.

Grupa, która w 2021 roku odnotowała obrót w wysokości 55,37 mld euro, może pochwalić się siecią ponad 11 000 sklepów, od sklepów typu convenience po wielkopowierzchniowe hipermarkety.

7. E.Leclerc (Francja)

Obrót: 40,9 mld euro (2021)

E.Leclerc, francuska spółdzielnia, odnotowała w 2021 r. obrót w wysokości 40,9 mld euro, co plasuje ją na siódmym miejscu w zestawieniu. Detalista, który jest liderem rynku we Francji, może poszczycić się około 1500 sklepami.

8. Muszkieterowie (Francja)

Obrót: 40,0 mld euro (2021 – szacunkowo)

Les Mousquetaires, który jest najbardziej znany ze swojego szyldu Intermarché, to francuska grupa detaliczna, która działa pod wieloma brandami, w tym dyskontami Netto i marketami budowlanymi Bricomarché.

Szczycąc się obrotami szacowanymi na 40 miliardów euro i ponad 2650 sklepami w swoim portfolio, grupa jest również obecna w Portugalii, Polsce i Belgii.

9. Sainsbury's (Wielka Brytania)

Obrót: 36,4 mld euro (2021)

Sainsbury's z siedzibą w Wielkiej Brytanii odnotował w 2021 r. obrót w wysokości 36,4 mld euro, co plasuje go na dziewiątej pozycji. Grupa, która obsługuje szeroką gamę formatów detalicznych, a także e-commerce, ma w swoim portfolio ponad 2200 sklepów.

10. Auchan (Francja)

Obrót: 31,6 mld euro (2021)

Listę zamyka francuski detalista Auchan, międzynarodowa grupa detaliczna obecna w 13 krajach i posiadająca ponad 4000 punktów sprzedaży w swojej sieci. Detalista odnotował obrót w wysokości 31,6 mld euro w 2021 roku.