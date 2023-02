Tutaj Popeyes otworzy pierwszą restaurację w Polsce

Kilka dni temu sieć Popeye Polska rozpoczęła rekrutację do pierwszej restauracji w Polsce. Dokładny adres jest jednak owiany tajemnicą. Firma nie zdradza swoich lokalizacji. Z naszych informacji z początku stycznia wynika, że pierwsze lokale powstaną w w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie i Słupsku.

Burger King i Popeyes ruszają do ataku

Popeyes Louisiana Kitchen to amerykańska międzynarodowa sieć restauracji typu fast food ze smażonym kurczakiem, która powstała w 1972 w Nowym Orleanie. Obecnie jest spółką zależną firmy Restaurant Brands International. Popeyes ma ponad 3700 restauracji w USA, Portoryko i 30 krajach na całym świecie. Działa na zasadzie franczyzy.

Łącznie w ciągu dekady ma zostać otwartych ponad 600 restauracji Burger King i Popeyes w trzech krajach: Polsce, Czechach i w Rumunii.

Sieć specjalizuje się w smażonym kurczaku. W naszym kraju powalczy więc głownie z KFC i McDonald's.

Wrocław - w tym mieście ruszy pierwszy lokal Popeyes Polska

Za rozwój nowej sieci w Polsce odpowiada spółka Rex Concepts. Jej prezesem jest Jerzy Tymofiejew, który wcześniej kierował działem inwestycji w Netto Polska.

Praca w Popeyes Louisiana Kitchen

Niestety nie wiemy jakie zarobki oferuje sieć. Kierownikowi restauracji oferowane są m.in.: stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na okres 12 miesięcy; miesięczny system premiowy; prywatna opieka medyczna na preferencyjnych warunkach.

Więcej wiemy natomiast o warunkach pracy w Burger King. Wynagrodzenie pracownika restauracji Burger King w Bielsku-Białej wynosi 23zł/godz. brutto plus dodatki, a kierownika zmiany - 4400 zł plus dodatki.

Pracownik restauracji Burger King Gdańsku ma szansę na 3300 zł (przy przepracowaniu min. 168 godz. na umowę zlecenie) plus dodatki do 500 zł, zaś młodszy kierownik zmiany na 3450 zł plus dodatki.

Pracownik restauracji Burger King we Wrocławiu może liczyć na 3300 zł plus dodatki do 500 zł, natomiast zastępca kierownika restauracji na 4 600 zł miesięcznie brutto.