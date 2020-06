Twisto z systemem ratalnym w aplikacji

Twisto wprowadza możliwość zapłaty za towar od 200 zł na maksymalnie 12 rat od kwoty 200 zł. Użytkownik aplikacji może zdecydować o rozłożeniu transakcji na raty już po jej dokonaniu – do końca miesiąca, w którym zrobił zakupy. Proces płatności ratalnych odbywa się w aplikacji.

Twisto oferuje bezpłatny limit kredytowy, możliwość przesunięcia płatności na następny miesiąc, a teraz także rozłożenia wydatku na raty. Istniej możliwość zapłaty do 45 dni bez żadnych kosztów, w następnym okresie rozliczeniowym lub w ratach.

Klient Twisto otrzymuje sublimit ratalny w ramach przyznawanego po rejestracji bezpłatnego limitu kredytowego, a jego wysokość może sprawdzić w aplikacji. Przyznanie i utrzymywanie limitu jest bezpłatne. Aby skorzystać z rat należy wybrać transakcję na kwotę co najmniej 200 zł i wskazać liczbę rat – od 3 do 12, a następnie potwierdzić kodem przesłanym w SMS. Dokładny koszt pokazany jest wcześniej w aplikacji. Maksymalnie może on wynieść 4,25 zł za 100 zł.

Każdy zakup rozłożony na raty zmniejsza sublimit ratalny, a jednocześnie powiększa bezpłatny limit kredytowy (który w danym miesiącu zostanie pomniejszony o ratę, a nie całą kwotę transakcji). Wraz ze spłatą rat, sublimit ratalny ponownie powiększa się.

Klient może spłacić ratę na koniec miesiąca (zostanie doliczona do miesięcznego zestawienia) lub wcześniej, bez dodatkowych kosztów. Na raty można rozkładać także transakcje dokonane w obcej walucie, które przeliczane są po najlepszym kursie wymiany, bez opłat i prowizji. W pierwszej kolejności Twisto kieruje ofertę do wybranej grupy klientów.