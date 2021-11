TXM poprawia obroty po zamknięciu nierentownych placówek, ale wciąż ma 12 mln zł straty

Spółka TXM, zarządzająca siecią odzieżowych sklepów dyskontowych opublikowała sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2021 r.

W tym okresie spółka osiągnęła dodatnie EBITDA na poziomie 3,8 mln zł. Pozytywne efekty w postaci odbudowujących się przychodów, wzrostu realizowanej marży handlowej zapewniają wdrożone zmiany m.in. w zakresie produktu i polityki cenowej.

TXM zwiększa marżę handlową i redukuje koszty

- W kolejnym kwartale notujemy poprawę wyników. To potwierdza, że wdrożone zmiany w obszarze oferty oraz polityki sprzedażowej były potrzebne i słuszne. W efekcie poprawiliśmy obroty pomimo zamknięcia nierentownych placówek i zmniejszenia tym samym wielkości sieci handlowej. Osiągnęliśmy wzrost marży handlowej do obecnego poziomu 42,4% (+7 p.p. w ujęciu r./r). Przyspieszyliśmy rotację zapasów oraz zredukowaliśmy koszty działalności operacyjnej. Osiągane korzyści są widoczne na przestrzeni kilku ostatnich kwartałów. Cały czas mamy przed sobą wiele wyzwań związanych m.in. z trwającą pandemią, spadkiem wejść klientów do sklepów, ale również szeroko rozumianym aspektem inflacyjnym i łańcuchem dostaw - powiedział Marcin Łużniak, wiceprezes TXM S.A.

- Dzięki wewnętrznej pracy na poziomie sklepów, pojedynczego paragonu i klienta udało się znacząco poprawić parametry konwersji oraz „szerokość koszyka”. Dodatkowo zmiana miksu asortymentowego oraz polityki cenowej spowodowała wzrost średniej ceny sprzedaży. W efekcie osiągnęliśmy poprawę sprzedaży z metra kwadratowego sklepów porównywalnych praktycznie we wszystkich miesiącach Dziś najważniejsze dla nas jest takie zarządzanie majątkiem obrotowym, aby optymalizować ofertę dla klienta. Stanowi to duże wyzwanie, gdyż TXM nie otrzymał żadnej pomocy od państwa pomimo faktu, iż jest podmiotem jednoznacznie klasyfikującym się do grupy firm dotkniętych skutkami pandemii - podkreśliła Agnieszka Smarzyńska, wiceprezes TXM S.A.

Wzrost marży

Wzrost marży handlowej był pochodną m.in. preferowania wysokomarżowych i szybko rotujących asortymentów, wprowadzenia asortymentu „droższego” przy jednoczesnym utrzymaniu najniższych progów cenowych, zmian polityki wyprzedaży i promocji. To także efekt elastycznego zamawiania i terminowego wprowadzania produktów do sprzedaży oraz zminimalizowania poziomu zapasu wyprzedażowego.

Przeczytaj także: Bimba y Lola w Złotych Tarasach

– W październiku i listopadzie osiągnęliśmy poprawę sprzedaży w sklepach porównywalnych. Zauważalny jest już jednak konsumencki efekt rosnącej inflacji i jej wpływu na portfel zakupowy. Jest to tylko potwierdzeniem, iż 2022 rok będzie rokiem, który poza pandemią postawi także inne duże wyzwania. Należy do nich rosnąca inflacja, która stanowi zarówno impuls wzrostu kosztów funkcjonowania jak i zauważalne już ograniczenia portfela zakupowego konsumentów w segmencie odzież, presji na wynagrodzenia oraz niestabilność łańcucha dostaw – dodał Marcin Łużniak.

TXM S.A. jest właścicielem sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl.