„Ty kupujesz, my pomagamy!” – marka Less is More wspiera Fundację Alivia

Misją Fundacji Alivia jest mobilizowanie i aktywizowanie chorych na raka do odważnego, aktywnego życia, a także do poszukiwania najlepszych terapii, lekarzy i ośrodków oraz wszelkich informacji, które mogą poprawić wyniki leczenia i stan zdrowia pacjentów. Wizją Fundacji jest zmienienie złośliwego nowotowru w łagodną chorobę: edukowanie, uświadamianie i reprezentowanie, wspieranie polskiej onkologii i dostarczanie pacjentom praktycznych narzędzi przydatnych w walce z nowotworem.

Aby wesprzeć akcję marki Less is More, w terminie od 18 do 31 października należy kupić dowolny krem Less is More (stacjonarnie lub online). Od każdego kremu przekazana zostanie złotówka na rzecz Fundacji Alivia.